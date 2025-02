Bárbara Parada partilha imagem especial com Francisco Monteiro: Casal mais unido do que nunca!

Casal unido: Bárbara Parada partilha imagem inédita com Francisco Monteiro e desmente rumores de separação!

Bárbara Parada partilha imagem inédita com Francisco Monteiro e desmente rumores de separação! Momento apaixonado: Bárbara Parada partilha momento divertido com Francisco Monteiro e deixa tudo esclarecido!

Após rumores de separação, Bárbara Parada, finalista do Big Brother - Desafio Final, surgiu em público para esclarecer a sua relação com Francisco Monteiro. Bárbara partilhou, nas suas redes sociais, uma imagem inédita com o namorado, colocando um ponto final nos boatos que haviam circulado nos últimos tempos.

Na legenda da imagem, Bárbara brinca com o momento: «Eu, nos bastidores de um podcast do qual não estou a perceber absolutamente nada», referindo-se à participação de Francisco Monteiro no podcast Chuveirinho, dedicado ao futebol. Na foto, Francisco Monteiro, comentador de Casa dos Segredos - Desafio Final aparece no ecrã, enquanto Bárbara está ao seu lado, e reforça a proximidade e a cumplicidade do casal.

Este gesto surge após Francisco Monteiro ter falado no podcast na passada segunda-feira, dia 10, e de ambos terem desmentido, recentemente, os rumores sobre a alegada separação, afirmando que continuam juntos e felizes.

Ora veja o momento:

Para os fãs do casal, esta imagem é mais uma prova de que Bárbara e Francisco Monteiro estão mais unidos do que nunca.

