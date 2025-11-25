Bárbara Parada radiante com a chegada de bebé: «Ansiosa por te conhecer»

Há amizades que resistem ao tempo, às rotinas, às distâncias e até ao fim de um reality show. Foi assim com Bárbara Parada e Tatiana Boa Nova, que se conheceram no Big Brother 2022 e que rapidamente criaram uma ligação que ultrapassou as dinâmicas da casa mais vigiada do país. Hoje, continuam unidas — e isso volta a ficar à vista numa nova partilha que tem encantado os seguidores.

Na segunda-feira, dia 24, Bárbara Parada recorreu ao instagram para partilhar uma fotografia especial ao lado de Tatiana Boa Nova, que vive uma fase particularmente feliz da vida: está prestes a ser mãe pela segunda vez. Na imagem, vêem-se cúmplices e sorridentes, num registo que transparece carinho e proximidade.

A jovem deixou ainda uma mensagem terna dedicada ao bebé que está quase a chegar: «Ansiosa por te conhecer, Rodrigo. Está quase», escreveu Bárbara Parada, revelando o entusiasmo pela chegada do menino.

Mas a amizade não ficou por aí. A namorada de Francisco Monteiro aproveitou para elogiar Tatiana Boa Nova, realçando a beleza da amiga nesta etapa tão especial: «Grávida mais linda», declarou, recebendo de imediato uma onda de reações dos fãs.

A partilha reforça a ligação sólida que as duas mantêm desde que saíram do “Big Brother”, mostrando que, para lá do jogo, ficaram memórias… e uma amizade que continua a crescer.

Depois de ter apresentado aos seguidores o novo amigo de quatro patas que adotou recentemente, Bárbara Parada voltou a destacar-se nas redes sociais com uma publicação que não passou despercebida. No dia 12 de novembro, a ex-concorrente partilhou no Instagram um novo carrossel de imagens que reúne vários registos captados ao longo do mês de outubro, entre eles, fotografias ao lado de Francisco Monteiro.

Numa das imagens, Bárbara surge com o namorado e recorre a uma descrição invulgar para se referir a Francisco Monteiro. A publicação feita por Bárbara Parada, menciona um gato, mas desta vez não se referiu à adoção de um animal, mas sim uma nova alcunha para o namorado: «Eu e o meu gato».

Os fãs encheram a caixa de comentários com elogios à jovem e a esta sua nova fase.

