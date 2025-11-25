Bárbara Parada radiante com a chegada de bebé: «Ansiosa por te conhecer»

Ao Minuto

21:54
Porque é que não desistiu? Dylan justifica mudança de atitude
02:45

Porque é que não desistiu? Dylan justifica mudança de atitude

21:51
Cristina Ferreira confronta Dylan: «Desrespeitou tanto a Voz como a mim também»
01:45

Cristina Ferreira confronta Dylan: «Desrespeitou tanto a Voz como a mim também»

21:47
Dylan e Bruno combinaram sair do programa de 'mãos dadas'... Mas algo inédito aconteceu
03:55

Dylan e Bruno combinaram sair do programa de 'mãos dadas'... Mas algo inédito aconteceu

21:39
Vai desistir ou não? Dylan anuncia decisão final
01:23

Vai desistir ou não? Dylan anuncia decisão final

20:54
«Fico numa aflição...»: Marisa faz confissão após discurso marcante de Dylan
01:40

«Fico numa aflição...»: Marisa faz confissão após discurso marcante de Dylan

20:54
Dylan faz anúncio inédito aos colegas e a reação de Leandro gera polémica: «Estás a fazer caretas?»
00:26

Dylan faz anúncio inédito aos colegas e a reação de Leandro gera polémica: «Estás a fazer caretas?»

20:47
Calinada! Durante conversa séria, Leandro engana-se a dizer o nome de Bruna e a casa parte-se a rir
04:14

Calinada! Durante conversa séria, Leandro engana-se a dizer o nome de Bruna e a casa parte-se a rir

20:46
Provocação ou tentativa de pazes? Leandro explica porque quis tomar o pequeno almoço com Dylan
04:14

Provocação ou tentativa de pazes? Leandro explica porque quis tomar o pequeno almoço com Dylan

20:43
Última hora: Dylan reúne colegas na sala e faz anúncio inédito
03:30

Última hora: Dylan reúne colegas na sala e faz anúncio inédito

20:33
«Já sou falecido para ti?»: Pedro faz provocação a Marisa após pista reveladora do seu segredo
01:31

«Já sou falecido para ti?»: Pedro faz provocação a Marisa após pista reveladora do seu segredo

20:17
Dylan critica colegas por causa do jantar: «Têm a mania...»
01:01

Dylan critica colegas por causa do jantar: «Têm a mania...»

20:14
Pedro atira farpa a Leandro por causa de Dylan: «O patinho disse para eu não provocar...»
01:57

Pedro atira farpa a Leandro por causa de Dylan: «O patinho disse para eu não provocar...»

20:11
Barbeiro da casa em risco? Marisa lança provocação a Leandro e Pedro... que envolve Bruno
02:04

Barbeiro da casa em risco? Marisa lança provocação a Leandro e Pedro... que envolve Bruno

19:56
Indignados com sanção, Dylan e Bruno acusam Leandro, Liliana e Pedro de provocações
03:30

Indignados com sanção, Dylan e Bruno acusam Leandro, Liliana e Pedro de provocações

19:49
Leandro critica provocação de Pedro enquanto casal mantém romance em segredo
05:12

Leandro critica provocação de Pedro enquanto casal mantém romance em segredo

19:47
Bruna em lágrimas e Inês revoltada com provocações do grupo adversário na casa
03:00

Bruna em lágrimas e Inês revoltada com provocações do grupo adversário na casa

19:27
Desistência inédita? Dylan e Bruno mantêm decisão de desistirem juntos e deixam a casa em choque
03:55

Desistência inédita? Dylan e Bruno mantêm decisão de desistirem juntos e deixam a casa em choque

19:17
Casa ao limite: Dylan e Bruno explodem e Inês confronta Liliana por falta de respeito
03:55

Casa ao limite: Dylan e Bruno explodem e Inês confronta Liliana por falta de respeito

18:54
Pedro Jorge e Marisa acendem paixão no quarto azul: «Até tenho medo que nos apanhem»
03:59

Pedro Jorge e Marisa acendem paixão no quarto azul: «Até tenho medo que nos apanhem»

18:49
Caça aos segredos intensifica-se: Leandro e Pedro Jorge fazem revelações surpreendentes
02:44

Caça aos segredos intensifica-se: Leandro e Pedro Jorge fazem revelações surpreendentes

18:39
Dylan enfrenta Pedro Jorge e acusações disparam em conversa tensa após noite de confronto
03:51

Dylan enfrenta Pedro Jorge e acusações disparam em conversa tensa após noite de confronto

18:30
Vestidos, ciúmes e provocações: drama entre Pedro Jorge e Marisa volta a incendiar o jogo
04:26

Vestidos, ciúmes e provocações: drama entre Pedro Jorge e Marisa volta a incendiar o jogo

18:27
Os Reis da Treta atacam rivais e definem estratégias: ignorar Liliana e prever expulsões
03:19

Os Reis da Treta atacam rivais e definem estratégias: ignorar Liliana e prever expulsões

18:19
Bruno reprova conselho de Marisa e Pedro Jorge condena atitude da mulher
04:00

Bruno reprova conselho de Marisa e Pedro Jorge condena atitude da mulher

18:09
Dylan faz ameaças e Bruno alerta: «É o caminho mais parvo e mais fácil»
01:38

Dylan faz ameaças e Bruno alerta: «É o caminho mais parvo e mais fácil»

Bárbara Parada radiante com a chegada de bebé: «Ansiosa por te conhecer»

  • Secret Story
  • Hoje às 17:24
Bárbara Parada radiante com a chegada de bebé: «Ansiosa por te conhecer» - Big Brother

A amizade que nasceu no “Big Brother 2022” continua mais forte do que nunca: Bárbara Parada encantou os seguidores ao partilhar uma fotografia ao lado de Tatiana Boa Nova, deixando uma mensagem terna à amiga - e ao bebé Rodrigo, que está prestes a chegar.

Há amizades que resistem ao tempo, às rotinas, às distâncias e até ao fim de um reality show. Foi assim com Bárbara Parada e Tatiana Boa Nova, que se conheceram no Big Brother 2022 e que rapidamente criaram uma ligação que ultrapassou as dinâmicas da casa mais vigiada do país. Hoje, continuam unidas — e isso volta a ficar à vista numa nova partilha que tem encantado os seguidores.

Na segunda-feira, dia 24, Bárbara Parada recorreu ao instagram para partilhar uma fotografia especial ao lado de Tatiana Boa Nova, que vive uma fase particularmente feliz da vida: está prestes a ser mãe pela segunda vez. Na imagem, vêem-se cúmplices e sorridentes, num registo que transparece carinho e proximidade.

A jovem deixou ainda uma mensagem terna dedicada ao bebé que está quase a chegar: «Ansiosa por te conhecer, Rodrigo. Está quase», escreveu Bárbara Parada, revelando o entusiasmo pela chegada do menino.

Mas a amizade não ficou por aí. A namorada de Francisco Monteiro aproveitou para elogiar Tatiana Boa Nova, realçando a beleza da amiga nesta etapa tão especial: «Grávida mais linda», declarou, recebendo de imediato uma onda de reações dos fãs.

A partilha reforça a ligação sólida que as duas mantêm desde que saíram do “Big Brother”, mostrando que, para lá do jogo, ficaram memórias… e uma amizade que continua a crescer.

Fonte: Instagram

 

Recentemente...

Depois de ter apresentado aos seguidores o novo amigo de quatro patas que adotou recentemente, Bárbara Parada voltou a destacar-se nas redes sociais com uma publicação que não passou despercebida. No dia 12 de novembro, a ex-concorrente partilhou no Instagram um novo carrossel de imagens que reúne vários registos captados ao longo do mês de outubro, entre eles, fotografias ao lado de Francisco Monteiro.

Numa das imagens, Bárbara surge com o namorado e recorre a uma descrição invulgar para se referir a Francisco Monteiro. A publicação feita por Bárbara Parada, menciona um gato, mas desta vez não se referiu à adoção de um animal, mas sim uma nova alcunha para o namorado: «Eu e o meu gato».

 Os fãs encheram a caixa de comentários com elogios à jovem e a esta sua nova fase. 

Veja aqui a publicação:

