Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

22:21
Liliana irritada com comentários de Bruna: «Mantens-te no teu lugar» - Big Brother
02:16

Liliana irritada com comentários de Bruna: «Mantens-te no teu lugar»

22:16
Marisa lança farpas a Ana Cristina: «Perde oportunidades para estar mas é caladinha» - Big Brother
03:11

Marisa lança farpas a Ana Cristina: «Perde oportunidades para estar mas é caladinha»

21:43
Segredo bem guardado? Marisa comenta com Leandro sobre Pedro Jorge: «Parece bondoso» - Big Brother
03:09

Segredo bem guardado? Marisa comenta com Leandro sobre Pedro Jorge: «Parece bondoso»

21:30
Inês lança provocação a Lídia e Pedro Jorge e a reação é de partir a rir - Big Brother
02:14

Inês lança provocação a Lídia e Pedro Jorge e a reação é de partir a rir

20:08
«É dor de ‘coto’?» Lídia e Pedro Jorge protagonizam intenso bate-boca - Big Brother
05:23

«É dor de ‘coto’?» Lídia e Pedro Jorge protagonizam intenso bate-boca

19:55
Apanhados? Marisa e Pedro Jorge estão a discutir quando Leandro entra no quarto - Big Brother
02:38

Apanhados? Marisa e Pedro Jorge estão a discutir quando Leandro entra no quarto

19:43
Inês instala caos na casa. Saiba o que aconteceu - Big Brother
03:10

Inês instala caos na casa. Saiba o que aconteceu

19:34
Liliana não poupa críticas a Bruna: «Ela tem a mania da superioridade» - Big Brother
03:25

Liliana não poupa críticas a Bruna: «Ela tem a mania da superioridade»

19:29
Tensão ao limite: Marisa Susana e Bruno Simão entram em confronto - Big Brother
02:55

Tensão ao limite: Marisa Susana e Bruno Simão entram em confronto

19:25
Emocionada, Marisa Susana defende Liliana: «Nós às vezes não sabemos como sair da situação» - Big Brother
03:39

Emocionada, Marisa Susana defende Liliana: «Nós às vezes não sabemos como sair da situação»

19:12
Liliana e Pedro trocam picardias: «Todos os dias pensas que és uma concorrente diferente» - Big Brother
02:01

Liliana e Pedro trocam picardias: «Todos os dias pensas que és uma concorrente diferente»

18:52
Reviravolta! Afinal o ovo de Marisa não foi partido: Saiba o que realmente aconteceu - Big Brother
06:54

Reviravolta! Afinal o ovo de Marisa não foi partido: Saiba o que realmente aconteceu

18:43
Afastamento à vista? Liliana desiludida com Fábio: «Ele mentiu-me... enganou-me» - Big Brother
03:58

Afastamento à vista? Liliana desiludida com Fábio: «Ele mentiu-me... enganou-me»

18:37
Marisa Susana fala de Fábio depois de situação do ovo: «Queimado ele fica» - Big Brother
02:19

Marisa Susana fala de Fábio depois de situação do ovo: «Queimado ele fica»

18:31
Pedro prepara pequeno-almoço para Liliana para provocar Fábio? Veja as imagens - Big Brother
06:18

Pedro prepara pequeno-almoço para Liliana para provocar Fábio? Veja as imagens

18:19
Depois de incidente do ovo, Marisa explica o que aconteceu e perde as estribeiras com Ana Cristina - Big Brother
02:35

Depois de incidente do ovo, Marisa explica o que aconteceu e perde as estribeiras com Ana Cristina

18:15
Marisa passa-se com atitude de Fábio: «Não vale tudo, mas estamos a brincar ou quê?» - Big Brother
02:14

Marisa passa-se com atitude de Fábio: «Não vale tudo, mas estamos a brincar ou quê?»

18:14
Fábio desaba em lágrimas após episódio que envolve Marisa - Big Brother
01:31

Fábio desaba em lágrimas após episódio que envolve Marisa

18:12
Pedro Jorge transtornado com situação que envolve Marisa: «Passaram aqui um limite» - Big Brother
07:08

Pedro Jorge transtornado com situação que envolve Marisa: «Passaram aqui um limite»

18:10
«Perdeu uma grandessíssima oportunidade para estar calada»: Lídia rasga Ana Cristina - Big Brother
01:58

«Perdeu uma grandessíssima oportunidade para estar calada»: Lídia rasga Ana Cristina

18:07
Liliana conforta Fábio após episódio que envolve Marisa - Big Brother
03:29

Liliana conforta Fábio após episódio que envolve Marisa

18:06
Com voz trémula, Pedro Jorge dá opinião sobre brincadeira que envolveu a esposa Marisa - Big Brother
08:27

Com voz trémula, Pedro Jorge dá opinião sobre brincadeira que envolveu a esposa Marisa

17:55
Após incidente, Marisa esclarece: «Eu não estou a acusar o Fabio do que quer que seja» - Big Brother
02:43

Após incidente, Marisa esclarece: «Eu não estou a acusar o Fabio do que quer que seja»

17:53
«Às vezes estás melhor calada»: Marisa passa-se com Ana Cristina após opinião polémica - Big Brother
08:21

«Às vezes estás melhor calada»: Marisa passa-se com Ana Cristina após opinião polémica

17:38
Joana mostra empatia com Marisa: «Não se sentiu à vontade, mas quis mostrar que estava» - Big Brother
03:38

Joana mostra empatia com Marisa: «Não se sentiu à vontade, mas quis mostrar que estava»

Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

  Secret Story
  Hoje às 17:01
Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade» - Big Brother
Bárbara Parada e Francisco Monteiro

Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother, abriu o coração no podcast disponível no TVI Player "Devaneios", de Tiago Paiva, e falou sobre um dos momentos mais complicados que viveu após assumir a relação com Francisco Monteiro.

Bárbara Parada, conhecida pela sua participação no Big Brother, recordou um dos períodos mais difíceis da sua vida, marcado pela intensa exposição mediática que se seguiu ao início do namoro com Francisco Monteiro.

Em conversa com Tiago Paiva, no podcast "Devaneios", disponível no TVI Player, a jovem confessou que o impacto das primeiras notícias sobre a relação a afetou profundamente. No dia seguinte a terem sido fotografados por paparazzi e a notícia ter sido publicada numa revista, Bárbara acabou mesmo por recorrer às urgências devido a um problema no peito, o que agora a faz acreditar no mau molhado. A ex-concorrente escreveu, em tom de desabafo, uma story do Instagram, que esta foi a pior altura da sua vida, explicando que ainda hoje sente ansiedade ao recordar essa fase.

 

Veja o episódio completo do podcast aqui:

Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»

Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»

Hoje às 16:59
Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Hoje às 15:46
Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»

Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»

Hoje às 15:39
Francisco Monteiro e Bárbara Parada prestes a dar passo decisivo na relação. E nós contamos tudo

Francisco Monteiro e Bárbara Parada prestes a dar passo decisivo na relação. E nós contamos tudo

Hoje às 11:16
De Bernardina e Tiago a Liliana e Bruno de Carvalho: as paixões mais mediáticas dos Reality-shows

De Bernardina e Tiago a Liliana e Bruno de Carvalho: as paixões mais mediáticas dos Reality-shows

Hoje às 11:15
Não vai acreditar como está crescido o filho de Miguel Vicente. Estas imagens não mentem

Não vai acreditar como está crescido o filho de Miguel Vicente. Estas imagens não mentem

Hoje às 11:15
Brincadeira dos ovos deu mau resultado! As imagens do momento
05:36

Brincadeira dos ovos deu mau resultado! As imagens do momento

Hoje às 16:26
Marisa desaba em lágrimas
05:36

Marisa desaba em lágrimas

Hoje às 16:24
Com voz trémula, Pedro Jorge dá opinião sobre brincadeira que envolveu a esposa Marisa
08:27

Com voz trémula, Pedro Jorge dá opinião sobre brincadeira que envolveu a esposa Marisa

Hoje às 18:06
Reviravolta! Afinal o ovo de Marisa não foi partido: Saiba o que realmente aconteceu
06:54

Reviravolta! Afinal o ovo de Marisa não foi partido: Saiba o que realmente aconteceu

Há 3h e 53min
Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego

Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego

Ontem às 23:47
Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Hoje às 17:01
Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»

Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»

Hoje às 16:59
Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Hoje às 15:46
Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»

Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»

Hoje às 15:39
Liliana e Fábio não são caso único: Recorde as histórias de amor mais polémicas dos realities em Portugal

Liliana e Fábio não são caso único: Recorde as histórias de amor mais polémicas dos realities em Portugal

Hoje às 12:04
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana

Ontem às 19:37
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana

8 out, 22:38
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»

8 out, 22:37
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»

8 out, 22:17
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

Hoje às 08:31
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
07:19

Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente

8 out, 22:31
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
04:00

Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave

8 out, 18:35
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

6 out, 00:47
Ao lado dos pais e em lugar inesperado: Marta Cruz mostra "tesourinho" com cerca de 30 anos!

Ao lado dos pais e em lugar inesperado: Marta Cruz mostra "tesourinho" com cerca de 30 anos!

Há 2h e 32min
Daniela Santos revela se está solteira e confessa: "Nunca tinha lidado com tanta maldade"

Daniela Santos revela se está solteira e confessa: "Nunca tinha lidado com tanta maldade"

Há 2h e 38min
Francisco Vale toma decisão drástica: "Sempre me senti inseguro"

Francisco Vale toma decisão drástica: "Sempre me senti inseguro"

Há 3h e 33min
Daniela Santos desvenda novos projetos na área da televisão: "Era um sonho"

Daniela Santos desvenda novos projetos na área da televisão: "Era um sonho"

Hoje às 14:53
Francisco Monteiro de volta à casa mais vigiada do País?

Francisco Monteiro de volta à casa mais vigiada do País?

Hoje às 14:02
