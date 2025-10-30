Bárbara Parada revela a 'banda sonora' das viagens com Francisco Monteiro e ninguém esperava

Bárbara Parada e Francisco Monteiro continuam a consolidar a relação que já dura há mais de um ano. O casal, que nasceu no contexto dos reality shows, tem atualmente uma forte presença televisiva: a jovem está no Sweet Spot, programa do Canal 11, enquanto o comentador integra o painel do Secret Story 9, na TVI.

Na quarta-feira, 29 de outubro, Bárbara recorreu às redes sociais para partilhar um episódio curioso sobre o quotidiano do casal. Com sentido de humor, publicou um story com a legenda:

«POV: namoras com um comentador de reality-shows. A música que ouves no carro 😍».

A frase acompanhava o som de fundo de uma discussão entre concorrentes dentro da casa, o que significa que, nas viagens a dois, a «banda sonora» é composta por momentos intensos do Secret Story 9.

Entre risos, a ex-concorrente do Big Brother comentou ainda: «Esta casa está mesmo a bombar, já não colava num reality-show há anos 🤣🤣🤣🔥 E não, não entrava. Nem tinha jeito hoje em dia. É disto que o povo gosta.»

A partilha divertiu os seguidores e revelou o ambiente descontraído da relação com Francisco Monteiro, que continua a acompanhar de perto todos os detalhes do formato que o lançou para a fama, o Big Brother 2023.