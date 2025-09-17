Encontro a três? Bárbara Parada e Francisco Monteiro surgem ao lado de cara conhecida da TVI

Bárbara Parada e Francisco Monteiro, viveram recentemente um momento descontraído e divertido fora do pequeno ecrã. O casal juntou-se a um nome bem conhecido da TVI para um jantar que acabou por gerar várias partilhas nas redes sociais.

Durante a refeição, não faltou boa disposição e até espaço para brincadeiras. Bárbara fez questão de expor, em tom de humor, a atitude de Zé Lopes, que não resistiu a captar cada detalhe do jantar. Entre fotografias e vídeos à comida, o apresentador foi alvo de um comentário da ex-concorrente: « jantar com influencers»

O encontro acabou por mostrar não só a amizade que une Bárbara, Francisco e Zé Lopes, mas também o lado descontraído e divertido das caras da TVI fora do ecrã.