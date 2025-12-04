Esta é a alegria de Bárbara Parada após a separação de Francisco Monteiro

Bárbara Parada está separada de Francisco Monteiro e a novidade foi confirmada esta manhã pela própria. Apesar de ter garantido que não se vai alongar em grandes explicações, Bárbara Parada tem continuado a atualizar a sua conta oficial de Instagram. E foi nesta rede social que mostrou vídeos de Martim, o membro mais novo da sua família, um cão.

A ex-concorrente revelou, inclusive, que o animal é o motivo da sua felicidade, neste momento mais delicado. «O Martim é a alegria dos meus dias», afirmou, num vídeo em que se mostra a brincar com o pequenote. Martim tem sido muito importante para Bárbara Parada nesta fase difícil.

A notícia que deixou todos em choque

Depois de várias semanas sem uma declaração pública sobre o estado atual da relação, a jovem confirmou a separação e disse mesmo ter sido esta a melhor decisão que os dois tomaram.

Tudo aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 4 de dezembro, no programa ‘Dois às 10’. A ex-concorrente enviou uma mensagem a Claudio Ramos com poucas palavras mas conclusivas.

Em direto o apresentador leu a mensagem: «Notícia de Última Hora! Bárbara Parada confirma a separação e diz: “Foi a melhor decisão e o respeito entre os dois irá manter-se sempre. Obrigado a todos".»

Desta forma, Bárbara Parada confirmou as especulações do público, que começaram após todas as fotografias do casal terem sido apagadas das redes sociais.

Um amor de altos e baixos

Recorde-se que Bárbara Parada e Francisco Monteiro anunciaram a relação oficialmente em junho de 2024, com um pedido de namoro feito numa sobremesa de um restaurante.

Desde aí que a relação foi sempre de altos e baixos, tendo já decidido seguir caminhos separados, mas que acabavam sempre por resultar numa reconciliação. Resta saber se agora será mesmo definitivo.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens desta história de amor, que chega agora ao fim.