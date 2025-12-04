Esta é a alegria de Bárbara Parada após a separação de Francisco Monteiro

Ao Minuto

16:44
Astrologia não é com eles! Gangue dos Frescos falam de signos... mas dizem tudo ao lado - Big Brother
06:40

Astrologia não é com eles! Gangue dos Frescos falam de signos... mas dizem tudo ao lado

16:32
Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir» - Big Brother
01:40

Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»

16:32
Gritos e lágrimas sem fim! Liliana toca em ponto frágil de Bruna e a discussão estala como nunca viu: «Tu calas essa boca» - Big Brother

Gritos e lágrimas sem fim! Liliana toca em ponto frágil de Bruna e a discussão estala como nunca viu: «Tu calas essa boca»

16:15
Liliana faz interrogatório a Leandro... e tudo por causa da árvore de Natal: «Já estarias lá fora!» - Big Brother
03:03

Liliana faz interrogatório a Leandro... e tudo por causa da árvore de Natal: «Já estarias lá fora!»

15:40
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro - Big Brother
02:15

Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro

15:33
Sem conseguir falar, Leandro chora desalmadamente e Pedro fica muito comovido: «Não quero responder» - Big Brother
05:39

Sem conseguir falar, Leandro chora desalmadamente e Pedro fica muito comovido: «Não quero responder»

15:30
Um almoço de lágrimas! Marisa chora e Pedro não consegue conter-se: «Isto é tramado...» - Big Brother
01:49

Um almoço de lágrimas! Marisa chora e Pedro não consegue conter-se: «Isto é tramado...»

15:25
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...» - Big Brother
01:26

Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»

15:20
Leandro faz confissão privada a Marisa e Pedro: «Não me dou a todos...» - Big Brother
04:36

Leandro faz confissão privada a Marisa e Pedro: «Não me dou a todos...»

15:20
Pedro fica em lágrimas durante o almoço: «Não me conhecem, atacam e ofendem-me...» - Big Brother
01:52

Pedro fica em lágrimas durante o almoço: «Não me conhecem, atacam e ofendem-me...»

15:15
Marisa mostra-se emocionada com pergunta da Voz: «Prefiro não puxar isso aqui para dentro» - Big Brother
04:38

Marisa mostra-se emocionada com pergunta da Voz: «Prefiro não puxar isso aqui para dentro»

15:13
Pedro e Leandro aproveitam almoço especial para avisar Marisa: «Não sabes dizer que não» - Big Brother
04:38

Pedro e Leandro aproveitam almoço especial para avisar Marisa: «Não sabes dizer que não»

15:08
Nova pista na casa deixa Pedro e Marisa ‘à beira de um ataque de nervos’: «Já toda a gente sabe» - Big Brother

Nova pista na casa deixa Pedro e Marisa ‘à beira de um ataque de nervos’: «Já toda a gente sabe»

15:00
Quem é que não merecia estar? Leandro não deixa nada por dizer: «Alguma coisa alguém viu...» - Big Brother
02:35

Quem é que não merecia estar? Leandro não deixa nada por dizer: «Alguma coisa alguém viu...»

14:45
Discussão de Marisa e Bruna é tema do almoço do Gangue dos Frescos: «Acho que fizeste bem não falar...» - Big Brother
03:01

Discussão de Marisa e Bruna é tema do almoço do Gangue dos Frescos: «Acho que fizeste bem não falar...»

14:30
Marisa desabafa sobre Bruna: «Deparei-me com umas imagens que não estava à espera» - Big Brother
08:54

Marisa desabafa sobre Bruna: «Deparei-me com umas imagens que não estava à espera»

14:00
Inês critica provocações de Liliana para Bruna: «Está a gozar com um assunto...» - Big Brother
04:20

Inês critica provocações de Liliana para Bruna: «Está a gozar com um assunto...»

13:34
Bruna e Liliana voltam a pegar-se: «Estás a ser nojenta, eu não me faço de vítima!» - Big Brother
04:05

Bruna e Liliana voltam a pegar-se: «Estás a ser nojenta, eu não me faço de vítima!»

13:32
Nervosa e de voz trémula, Liliana desabafa com Fábio após discussão com Bruna: «Onde está a maldade?» - Big Brother
04:23

Nervosa e de voz trémula, Liliana desabafa com Fábio após discussão com Bruna: «Onde está a maldade?»

13:31
Estalou o verniz! Ana e Inês saem em defesa de Bruna depois de provocações: «Mas tu estás bem da cabeça!?» - Big Brother
06:49

Estalou o verniz! Ana e Inês saem em defesa de Bruna depois de provocações: «Mas tu estás bem da cabeça!?»

13:30
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana - Big Brother
11:30

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

13:25
Ana entra em confronto com Leandro e discussão continua mesmo depois da dinâmica - Big Brother
05:37

Ana entra em confronto com Leandro e discussão continua mesmo depois da dinâmica

13:20
Alerta discussão! Leandro incrédulo com Inês: «Tu não vês mesmo nada à frente» - Big Brother
05:24

Alerta discussão! Leandro incrédulo com Inês: «Tu não vês mesmo nada à frente»

13:15
Ana passa-se e grita com Leandro: «Poupa-te homem!» - Big Brother
05:33

Ana passa-se e grita com Leandro: «Poupa-te homem!»

13:13
Leandro é direto com Inês: «Continuas a identificar-te com esse sofá?» - Big Brother
03:48

Leandro é direto com Inês: «Continuas a identificar-te com esse sofá?»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Esta é a alegria de Bárbara Parada após a separação de Francisco Monteiro

  • Há 1h e 24min
Esta é a alegria de Bárbara Parada após a separação de Francisco Monteiro - Big Brother

Separada de Francisco Monteiro, Bárbara Parada encontra alegria junto de companhia muito especial: O seu cão, Martim

Bárbara Parada está separada de Francisco Monteiro e a novidade foi confirmada esta manhã pela própria. Apesar de ter garantido que não se vai alongar em grandes explicações, Bárbara Parada tem continuado a atualizar a sua conta oficial de Instagram. E foi nesta rede social que mostrou vídeos de Martim, o membro mais novo da sua família, um cão.

A ex-concorrente revelou, inclusive, que o animal é o motivo da sua felicidade, neste momento mais delicado. «O Martim é a alegria dos meus dias», afirmou, num vídeo em que se mostra a brincar com o pequenote. Martim tem sido muito importante para Bárbara Parada nesta fase difícil.

A notícia que deixou todos em choque 

Depois de várias semanas sem uma declaração pública sobre o estado atual da relação, a jovem confirmou a separação e disse mesmo ter sido esta a melhor decisão que os dois tomaram. 

Tudo aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 4 de dezembro, no programa ‘Dois às 10’. A ex-concorrente enviou uma mensagem a Claudio Ramos com poucas palavras mas conclusivas.

Em direto o apresentador leu a mensagem: «Notícia de Última Hora! Bárbara Parada confirma a separação e diz: “Foi a melhor decisão e o respeito entre os dois irá manter-se sempre. Obrigado a todos".»

Desta forma, Bárbara Parada confirmou as especulações do público, que começaram após todas as fotografias do casal terem sido apagadas das redes sociais.

Um amor de altos e baixos

Recorde-se que Bárbara Parada e Francisco Monteiro anunciaram a relação oficialmente em junho de 2024, com um pedido de namoro feito numa sobremesa de um restaurante.

Desde aí que a relação foi sempre de altos e baixos, tendo já decidido seguir caminhos separados, mas que acabavam sempre por resultar numa reconciliação. Resta saber se agora será mesmo definitivo.  

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens desta história de amor, que chega agora ao fim. 

Temas: Bárbara Parada Francisco Monteiro

Fora da Casa

Num gesto raro, Cláudio Ramos revela detalhe privado sobre o casamento com a mãe da filha

Num gesto raro, Cláudio Ramos revela detalhe privado sobre o casamento com a mãe da filha

Há 7 min
De apresentadora a guia turística: 14 anos após deixar a ribalta, esta é a nova vida desta ex-reality show

De apresentadora a guia turística: 14 anos após deixar a ribalta, esta é a nova vida desta ex-reality show

Há 1h e 8min
O antes e depois de Rute Marques: A vencedora da Quinta das Celebridades tem agora uma vida totalmente diferente

O antes e depois de Rute Marques: A vencedora da Quinta das Celebridades tem agora uma vida totalmente diferente

Há 1h e 25min
Resposta às críticas? Dylan passa de loiro a moreno e deixa todos de boca aberta

Resposta às críticas? Dylan passa de loiro a moreno e deixa todos de boca aberta

Há 2h e 57min
Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Há 3h e 49min
Marie explode com críticas ao documentário: «A todos os incomodados com os 40 mil euros…»

Marie explode com críticas ao documentário: «A todos os incomodados com os 40 mil euros…»

Hoje às 13:07
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

Hoje às 10:50
Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque

Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque

Hoje às 11:08
Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

Hoje às 11:26
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana
11:30

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

Hoje às 13:30
Última Hora! Avião de Dylan para Inês interrompe dinâmica no Secret Story. Veja as imagens
02:38

Última Hora! Avião de Dylan para Inês interrompe dinâmica no Secret Story. Veja as imagens

Hoje às 12:36
Ver Mais

Notícias

Num gesto raro, Cláudio Ramos revela detalhe privado sobre o casamento com a mãe da filha

Num gesto raro, Cláudio Ramos revela detalhe privado sobre o casamento com a mãe da filha

Há 7 min
Ginásio, músculos e sensualidade: Este era o dia-a-dia de Fábio antes de entrar na casa mais vigiada do País

Ginásio, músculos e sensualidade: Este era o dia-a-dia de Fábio antes de entrar na casa mais vigiada do País

Há 30 min
De apresentadora a guia turística: 14 anos após deixar a ribalta, esta é a nova vida desta ex-reality show

De apresentadora a guia turística: 14 anos após deixar a ribalta, esta é a nova vida desta ex-reality show

Há 1h e 8min
Gritos e lágrimas sem fim! Liliana toca em ponto frágil de Bruna e a discussão estala como nunca viu: «Tu calas essa boca»

Gritos e lágrimas sem fim! Liliana toca em ponto frágil de Bruna e a discussão estala como nunca viu: «Tu calas essa boca»

Há 1h e 17min
Esta é a alegria de Bárbara Parada após a separação de Francisco Monteiro

Esta é a alegria de Bárbara Parada após a separação de Francisco Monteiro

Há 1h e 24min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
01:07

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

2 dez, 21:59
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
01:47

Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

2 dez, 01:47
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
02:32

Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»

2 dez, 01:09
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
02:41

Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»

1 dez, 12:16
O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa
00:26

O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa

1 dez, 10:24
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»
01:40

Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»

Há 1h e 17min
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro
02:15

Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro

Há 2h e 9min
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»
01:26

Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»

Há 2h e 24min
Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Há 3h e 49min
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana
11:30

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

Hoje às 13:30
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marcia Soares mostra árvore de Natal... e detalhe que envolve a voz do "Big Brother" emociona fãs!

Marcia Soares mostra árvore de Natal... e detalhe que envolve a voz do "Big Brother" emociona fãs!

Há 1h e 14min
Cláudio Ramos dá "notícia de última hora" sobre famoso casal do «Big Brother»

Cláudio Ramos dá "notícia de última hora" sobre famoso casal do «Big Brother»

Hoje às 10:34
Bárbara Parada confirma fim da relação com Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»

Bárbara Parada confirma fim da relação com Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»

Hoje às 10:15
Liliana Almeida abre o coração: "Têm sido tempos de transformação e de muita inspiração"

Liliana Almeida abre o coração: "Têm sido tempos de transformação e de muita inspiração"

Hoje às 08:13
Após expulsão de "Secret Story", Dylan Fonte surge com rostos conhecidos: "Obrigado pela visita"

Após expulsão de "Secret Story", Dylan Fonte surge com rostos conhecidos: "Obrigado pela visita"

Ontem às 11:16
Ver Mais Outros Sites