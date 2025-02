Este foi o presente de luxo que Francisco Monteiro ofereceu a Bárbara parada numa noite inesquecível

Uma joia misteriosa? Para além das rosas vermelhas, Francisco Monteiro ofereceu a Bárbara um presente valioso, mas o detalhe exato da joia continua em segredo!

Mensagem cheia de significado! Francisco chamou Bárbara de «Kika», um apelido especial que esconde uma história curiosa entre o casal. Afinal, o que estará por trás deste nome carinhoso?

Presente especial e mensagem emocionante

Francisco Monteiro não deixou passar a data sem um gesto especial. O vencedor do Big Brother 2023 surpreendeu Bárbara Parada com um luxuoso presente: um ramo de rosas vermelhas, uma joia valiosa e uma carta repleta de emoção.

Na mensagem, Francisco Monteiro demonstrou todo o seu sentimento:

«Estas rosas simbolizam não só a beleza do nosso amor, mas também a tua delicadeza e, acima de tudo, a tua capacidade de florescer mesmo nos momentos mais difíceis. Que este dia seja um capítulo eterno da nossa linda e turbulenta história. Amo a Kika.»

Bárbara Parada, emocionada com o gesto, fez questão de partilhar a surpresa com os seguidores:«Hoje fui mimada. Que sorte a minha», deixou um pormenor... Repare no coração verde, inspirado em Cristina Ferreira !