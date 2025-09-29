Este foi o presente de sonho que Bárbara Parada ofereceu ao irmão de Francisco Monteiro

Romance ao rubro! As fotos escaldantes de Bárbara Parada e Francisco Monteiro no destino de sonho

No Instagram, Francisco Monteiro partilhou com os seguidores a forma carinhosa como a namorada surpreendeu o irmão mais novo do ex-concorrente no dia de aniversário do mesmo. Apesar do dia chuvoso e da impossibilidade de grandes celebrações fora de casa, a data não passou em branco.

«O meu irmão mais novo faz anos hoje. A minha Kika mandou-lhe um açaí, porque, no meio desta tempestade, nem dá para sair de casa», contou. O vencedor do «Big Brother 2023» não escondeu a emoção e deixou uma declaração simples mas reveladora sobre a cumplicidade do casal: «É a melhor!».

Recorde-se de que 'Kika' é a forma carinhosa como Zaza trata Bárbara Parada.

Veja aqui o presente:

Recentemente, Francisco Monteiro e Bárbara Parada, ambos ex-concorrentes, viajaram juntos até à Jamaica, onde aproveitaram dias de descanso e diversão em locais paradisíacos. Embora a viagem tenha chegado ao fim, os fãs continuam a ser presenteados com registos deslumbrantes partilhados pelos ex-concorrentes nas redes sociais, deixando todos com alguma inveja das paisagens e momentos captados.

Na tarde desta quinta-feira, 26 de setembro, Bárbara Parada voltou a encantar os seguidores ao publicar um carrossel de fotos com uma paisagem de cortar a respiração. Na legenda, a ex-concorrente descreveu a experiência: “Registos do nosso último pôr do sol na Jamaica 🥹💚 Foi mágico”.

A viagem de Francisco e Bárbara despertou grande curiosidade, com os fãs a acompanhar cada partilha com entusiasmo. Comentários elogiosos e mensagens de carinho multiplicaram-se em todas as publicações, reforçando a atenção que o casal de ex-concorrentes continua a gerar nas redes sociais.

Entre praias de águas cristalinas, paisagens tropicais e instantes de pura descontração, Francisco Monteiro e Bárbara Parada mostraram que a química entre ambos vai muito além da televisão, mantendo os fãs atentos a cada detalhe das suas aventuras.