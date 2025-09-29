Este foi o presente de sonho que Bárbara Parada ofereceu ao irmão de Francisco Monteiro

Ao Minuto

17:53
Pára tudo! Mariana pensa ter descoberto o segredo da Bruna - Big Brother
01:15

Pára tudo! Mariana pensa ter descoberto o segredo da Bruna

17:51
Leandro no centro da polémica: «Não és ninguém aqui dentro!». Discussão com Marisa e Fábio vira escândalo - Big Brother

Leandro no centro da polémica: «Não és ninguém aqui dentro!». Discussão com Marisa e Fábio vira escândalo

17:41
Vera arrasa Ana: «Tem medo de mostrar quem realmente é» - Big Brother
01:24

Vera arrasa Ana: «Tem medo de mostrar quem realmente é»

17:39
Leandro irritado com os colegas: «Eu é que devia estar ali» - Big Brother
04:15

Leandro irritado com os colegas: «Eu é que devia estar ali»

17:34
Leandro passado: «Não chega de provocações por hoje!?» - Big Brother
03:15

Leandro passado: «Não chega de provocações por hoje!?»

17:31
Marisa Susana e Ana em discussão: «Tu é que ficas incomodada com a minha presença» - Big Brother
09:11

Marisa Susana e Ana em discussão: «Tu é que ficas incomodada com a minha presença»

17:31
Leandro magoado com os colegas por não ser eleito chefe das limpezas: «Estou revoltado» - Big Brother
02:55

Leandro magoado com os colegas por não ser eleito chefe das limpezas: «Estou revoltado»

17:00
Bruno Simão: «Não me entra na cabeça ser liderado pelo Leandro» - Big Brother
06:51

Bruno Simão: «Não me entra na cabeça ser liderado pelo Leandro»

16:50
«Como é que eu vou fazer isto a alguém com quem estou há 4 anos?»: O 'desespero' de Liliana perante Fábio - Big Brother
02:32

«Como é que eu vou fazer isto a alguém com quem estou há 4 anos?»: O 'desespero' de Liliana perante Fábio

16:44
Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana - Big Brother

Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana

16:35
Cada vez mais próximos, Fábio declara-se a Liliana: «Entreguei-me a ti» - Big Brother
07:04

Cada vez mais próximos, Fábio declara-se a Liliana: «Entreguei-me a ti»

16:28
Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama - Big Brother

Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama

16:28
«Tens atração por mim ou algum sentimento?» Fábio quer respostas de Liliana - Big Brother
02:56

«Tens atração por mim ou algum sentimento?» Fábio quer respostas de Liliana

16:12
«Sempre gozei as pessoas que entravam aqui com namorado e agora...»: Liliana faz confissão - Big Brother
01:50

«Sempre gozei as pessoas que entravam aqui com namorado e agora...»: Liliana faz confissão

16:06
Sandro 'empurra' Liliana para os braços de Fábio e fala nas entrelinhas sobre Zé - Big Brother
01:55

Sandro 'empurra' Liliana para os braços de Fábio e fala nas entrelinhas sobre Zé

15:59
Novas pistas levantam suspeitas na casa - Big Brother
06:31

Novas pistas levantam suspeitas na casa

15:58
Enquanto todos estão na piscina, duas pistas surgem na casa... mas ninguém vê - Big Brother
02:08

Enquanto todos estão na piscina, duas pistas surgem na casa... mas ninguém vê

15:57
Bruno Simão admite: «Vou ter de tentar pregar uma rasteira ao Sandro» - Big Brother
05:12

Bruno Simão admite: «Vou ter de tentar pregar uma rasteira ao Sandro»

15:56
Quem Vera beijaria na casa? Resposta deixa Lídia surpreendida - Big Brother
03:15

Quem Vera beijaria na casa? Resposta deixa Lídia surpreendida

15:55
Vera repete momento viral com discurso: «A minha presença é notada por mim mesma» - Big Brother
01:53

Vera repete momento viral com discurso: «A minha presença é notada por mim mesma»

15:53
Dylan confronta Liliana por causa de nomeações: «Não percebi essa história...» - Big Brother
01:52

Dylan confronta Liliana por causa de nomeações: «Não percebi essa história...»

15:52
Depois de Leandro tentar expulsar Marisa do quarto, Pedro fica a rir - Big Brother
06:44

Depois de Leandro tentar expulsar Marisa do quarto, Pedro fica a rir

15:39
Exaltado, Fábio faz frente a Leandro para defender Marisa e tem de ser agarrado pelos colegas - Big Brother
04:36

Exaltado, Fábio faz frente a Leandro para defender Marisa e tem de ser agarrado pelos colegas

15:39
Última Hora! Fábio e Leandro quase se pegam durante uma discussão - Big Brother
04:36

Última Hora! Fábio e Leandro quase se pegam durante uma discussão

15:38
Leandro expulsa Marisa do quarto! Concorrente reage: «Não voltas a mexer nas minhas malas». - Big Brother
04:36

Leandro expulsa Marisa do quarto! Concorrente reage: «Não voltas a mexer nas minhas malas».

Este foi o presente de sonho que Bárbara Parada ofereceu ao irmão de Francisco Monteiro

  Secret Story
  • Há 1h e 12min
Este foi o presente de sonho que Bárbara Parada ofereceu ao irmão de Francisco Monteiro - Big Brother

Irmão de Francisco Monteiro celebrou o aniversário este domingo e Bárbara Parada surpreendeu-o com um presente inesquecível.

No Instagram, Francisco Monteiro partilhou com os seguidores a forma carinhosa como a namorada surpreendeu o irmão mais novo do ex-concorrente no dia de aniversário do mesmo. Apesar do dia chuvoso e da impossibilidade de grandes celebrações fora de casa, a data não passou em branco.

«O meu irmão mais novo faz anos hoje. A minha Kika mandou-lhe um açaí, porque, no meio desta tempestade, nem dá para sair de casa», contou. O vencedor do «Big Brother 2023» não escondeu a emoção e deixou uma declaração simples mas reveladora sobre a cumplicidade do casal: «É a melhor!».

Recorde-se de que 'Kika' é a forma carinhosa como Zaza trata Bárbara Parada.

Veja aqui o presente:

Recentemente, Francisco Monteiro e Bárbara Parada, ambos ex-concorrentesviajaram juntos até à Jamaica, onde aproveitaram dias de descanso e diversão em locais paradisíacos. Embora a viagem tenha chegado ao fim, os fãs continuam a ser presenteados com registos deslumbrantes partilhados pelos ex-concorrentes nas redes sociais, deixando todos com alguma inveja das paisagens e momentos captados.

Na tarde desta quinta-feira, 26 de setembro, Bárbara Parada voltou a encantar os seguidores ao publicar um carrossel de fotos com uma paisagem de cortar a respiração. Na legenda, a ex-concorrente descreveu a experiência: “Registos do nosso último pôr do sol na Jamaica 🥹💚 Foi mágico”.

A viagem de Francisco e Bárbara despertou grande curiosidade, com os fãs a acompanhar cada partilha com entusiasmo. Comentários elogiosos e mensagens de carinho multiplicaram-se em todas as publicações, reforçando a atenção que o casal de ex-concorrentes continua a gerar nas redes sociais.

Entre praias de águas cristalinas, paisagens tropicais e instantes de pura descontração, Francisco Monteiro e Bárbara Parada mostraram que a química entre ambos vai muito além da televisão, mantendo os fãs atentos a cada detalhe das suas aventuras.

 

Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana

Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama

Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

Passou meses isolada e a lutar pela vida. A história de superação da concorrente do Secret Story

Carina descobre os segredos da casa e as reações são de chorar a rir
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Hoje às 00:03
Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Ontem às 18:35
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana

Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana

Há 1h e 43min
Exaltado, Fábio faz frente a Leandro para defender Marisa e tem de ser agarrado pelos colegas
04:36

Exaltado, Fábio faz frente a Leandro para defender Marisa e tem de ser agarrado pelos colegas

Há 2h e 48min
Leandro no centro da polémica: «Não és ninguém aqui dentro!». Discussão com Marisa e Fábio vira escândalo

Leandro no centro da polémica: «Não és ninguém aqui dentro!». Discussão com Marisa e Fábio vira escândalo

Há 36 min
Este foi o presente de sonho que Bárbara Parada ofereceu ao irmão de Francisco Monteiro

Este foi o presente de sonho que Bárbara Parada ofereceu ao irmão de Francisco Monteiro

Há 1h e 12min
Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana

Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana

Há 1h e 43min
Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama

Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama

Há 1h e 59min
Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

Há 3h e 19min
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

Hoje às 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

Ontem às 23:53
As palavras que Cristina Ferreira dedicou a Zé, noivo de Liliana, num momento delicado da gala do Secret Story
04:04

As palavras que Cristina Ferreira dedicou a Zé, noivo de Liliana, num momento delicado da gala do Secret Story

Ontem às 22:56
«Esta menina não é de todo a que conheci. É um choque total»: Zé faz desabafo em direto perante o país inteiro
02:29

«Esta menina não é de todo a que conheci. É um choque total»: Zé faz desabafo em direto perante o país inteiro

Ontem às 21:49
Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Este foi o presente de sonho que Bárbara Parada ofereceu ao irmão de Francisco Monteiro

Este foi o presente de sonho que Bárbara Parada ofereceu ao irmão de Francisco Monteiro

Há 1h e 12min
Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

Há 3h e 19min
Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Ontem às 20:00
Em dia de Gala do Secret Story, Cristina Ferreira vive algo "estranho"

Em dia de Gala do Secret Story, Cristina Ferreira vive algo "estranho"

Ontem às 19:29
Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Ontem às 18:35
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

Hoje às 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Surpresa! Catarina Miranda anuncia nova aventura ao lado de Cristina Ferreira

Surpresa! Catarina Miranda anuncia nova aventura ao lado de Cristina Ferreira

Há 18 min
Bruno de Carvalho responde a Luís Filipe Vieira: "Um homem com h pequeno"

Bruno de Carvalho responde a Luís Filipe Vieira: "Um homem com h pequeno"

Hoje às 09:14
Jéssica Vieira desabafa: "Os recomeços têm destas coisas..."

Jéssica Vieira desabafa: "Os recomeços têm destas coisas..."

Hoje às 08:11
Foi dia de casamento para Miguel Azevedo!

Foi dia de casamento para Miguel Azevedo!

Ontem às 16:40
Filho de Manuel Melo já tem seis anos: veja como está crescido... e com uns "olhos lindos"!

Filho de Manuel Melo já tem seis anos: veja como está crescido... e com uns "olhos lindos"!

Ontem às 12:15
