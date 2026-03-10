Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
«Eu tive só vergonha alheia»: Bárbara Parada e Guilherme Baptista comentam atitude de Francisco Monteiro

A presença de Bárbara Parada e Guilherme Baptista no The Leite Show, conduzido por Flávio Furtado, trouxe à conversa o mediático encontro no campo de padel com Francisco Monteiro. O novo casal falou sem filtros sobre o episódio.

Durante a participação no The Leite Show, apresentado por Flávio Furtado, Bárbara Parada e Guilherme Baptista abordaram o frente a frente no campo de padel com Francisco Monteiro, que tem dado que falar.

Logo no início da conversa, Guilherme Baptista fez questão de afastar qualquer animosidade. «Não tenho nada contra ninguém, muito menos contra ele porque não o conheço como pessoa», afirmou. Ainda assim, o atual namorado da ex-concorrente do Big Brother 2022 considerou que a presença de Francisco Monteiro no torneio acabou por gerar uma exposição mediática desnecessária.

Segundo explicou, o jogo não teve qualquer ligação a uma disputa amorosa, uma vez que esse capítulo já estava ultrapassado. «Agora, quando se tenta fazer todo o envolvimento de imprensa à volta de um jogo quando se inscreve num torneio para ir jogar contra mim, é o que é», acrescentou.

Quem também não escondeu a sua opinião foi Bárbara Parada. A ex-concorrente de reality shows admitiu ter ficado desconfortável com toda a situação e foi direta na forma como avaliou o momento: «Eu tive só vergonha alheia, mais nada. Eu acho que isso foi ridículo, que vergonha».

A jovem terminou com uma observação irónica sobre o alegado acaso deste encontro em campo. «Uma coincidência? Num torneio que só tinha duas duplas inscritas? Não acredito que tenha sido coincidência», rematou, deixando bem clara a sua posição sobre o episódio.

