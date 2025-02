Francisco Monteiro revela nome secreto de Bárbara Parada no seu telemóvel! E a alcunha é inacreditável!

Uma alcunha inesperada! Francisco Monteiro revelou o nome carinhoso que chama a Bárbara Parada… e ninguém estava à espera!

Coincidência ou destino? O comentador partilhou um detalhe curioso sobre a alcunha, e a história tem um twist surpreendente!

Francisco Monteiro mostrou o seu lado mais romântico ao partilhar detalhes inéditos sobre a relação com Bárbara Parada. Numa pequena entrevista para o Instagram da TVI, o vencedor do Big Brother 2023 revelou a curiosa alcunha pela qual chama a namorada e como a tem guardada no telemóvel.

«Alcunhas fofinhas na relação? «Sempre, sim!»» respondeu Francisco Monteiro, antes de desvendar o nome carinhoso que atribuiu a Bárbara: «Kika, é mesmo sui generis! A Bárbara é Kika, para não se enganarem, é mesmo!» afirmou, divertido e a rir.

O comentador de Secret Story - Desafio Final ainda revelou um detalhe inesperado: «Eu sou o Kiko mas a piada aqui é que, uma das pessoas mais próximas de mim, um dos meus melhores amigos, tem uma namorada que se chama Bárbara, ele já tem um filho e que lhe chama Kika também!»

Francisco acabou por revelar o nome de Bárbara Parada no seu telemóvel, um coração verde e um simbolo do infinito! Ora veja:

A cumplicidade do casal continua a encantar tudo e todos, que não perdem um único momento desta história de amor que começou dentro da casa mais vigiada do país.

