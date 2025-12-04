'Notícia de última hora': Bárbara Parada confirma separação de Francisco Monteiro

A família aumentou! Bárbara Parada anuncia novidade que está a derreter os fãs: «Já me roubou o coração»

Depois de várias semanas sem uma declaração pública sobre o estado atual da relação, Bárbara Parada vem confirmar tudo. A ex-concorrente e Francisco Monteiro estão mesmo separados.

Na manhã desta quinta-feira, dia 4 de dezembro, Bárbara Parada confirmou as especulações do público, que começaram após todas as fotografias do casal terem sido apagadas das redes sociais.

No programa ‘Dois às 10’, a ex-concorrente enviou uma mensagem a Claudio Ramos com poucas palavras mas conclusivas. Em direto o apresentador leu a mensagem: «Notícia de Última Hora! Bárbara Parada confirma a separação e diz: “Foi a melhor decisão e o respeito entre os dois irá manter-se sempre. Obrigado a todos.»