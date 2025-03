Relação em jogo! Bárbara Parada faz confissão arrepiante sobre Francisco Monteiro: «Vamos estar juntos até (...)»

Desafio em casal! Bárbara Parada e Francisco Monteiro jogaram padel juntos pela primeira vez e fizeram os fãs suspiraram!

Momento divertido! A ex-concorrente do Big Brother brincou ao dizer que nunca mais fará dupla com o namorado, apesar da vitória.

Reações dos fãs! O vídeo gerou muitas gargalhadas entre os seguidores, que elogiaram a cumplicidade do casal.

Bárbara Parada e Francisco Monteiro, um dos casais mais mediáticos do momento, decidiram testar a sua sintonia de forma inusitada. A ex-concorrente do Big Brother partilhou imagens esta sexta-feira, onde surge a jogar padel ao lado do namorado Francisco Monteiro! A experiência não podia ter sido mais animada!

Bárbara Parada escreveu em tom de brincadeira: «Hoje, eu e o Francisco fizemos dupla pela primeira vez e ganhámos. Para a próxima, jogo mais devagar. Desculpem».

Apesar da vitória, a ex-concorrente do Big Brother revelou que a experiência não correu assim tão bem para o casal: «Antes que perguntem, eu e o Francisco não terminámos a nossa relação depois deste jogo. Depois disto, vamos estar juntos até morrer. Mas jamais vou voltar a fazer dupla com ele. Esqueçam.»

O momento descontraído e divertido arrancou gargalhadas dos seguidores, que não resistiram a comentar a boa disposição do casal.

Veja, agora, a galeria desta história de amor!