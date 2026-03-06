Sem dó nem piedade. Bárbara Parada «atira-se» a Francisco Monteiro: «A minha relação passada terminava 37 vezes por mês»

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Ao Minuto

14:20
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story - Big Brother

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

14:15
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva - Big Brother

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

13:55
Pedro mostra músculos e deixa João em choque: «Maiores que os meus!» - Big Brother
01:25

Pedro mostra músculos e deixa João em choque: «Maiores que os meus!»

13:50
Catarina e Jéssica revelam concorrente do Secret Story 9 com quem «não conseguiam viver» - Big Brother
02:12

Catarina e Jéssica revelam concorrente do Secret Story 9 com quem «não conseguiam viver»

12:36
Concorrente faz revelação chocante: «Vim para aqui com 8,30€ na conta» - Big Brother
03:09

Concorrente faz revelação chocante: «Vim para aqui com 8,30€ na conta»

12:20
«Tirei-lhe o tapete»: Em conversa com Eva, Ana arrasa Hugo - Big Brother
02:52

«Tirei-lhe o tapete»: Em conversa com Eva, Ana arrasa Hugo

12:12
Tenso: Ariana é infantil? Diana Dora não tem dúvidas - Big Brother
04:02

Tenso: Ariana é infantil? Diana Dora não tem dúvidas

11:53
Após ser apelidado de «Maçã Podre», João Ricardo revolta-se - Big Brother
04:09

Após ser apelidado de «Maçã Podre», João Ricardo revolta-se

11:43
Pedro não tem dúvidas: «O meu segredo não é o meu principal atributo» - Big Brother
03:01

Pedro não tem dúvidas: «O meu segredo não é o meu principal atributo»

11:41
Ana perde a cabeça e mete tudo em pratos limpos e elogia Pedro: «Caráter enorme» - Big Brother
03:33

Ana perde a cabeça e mete tudo em pratos limpos e elogia Pedro: «Caráter enorme»

11:33
Ricardo João arrasa Ana: «És boa pessoa, não és boa jogadora» - Big Brother
00:57

Ricardo João arrasa Ana: «És boa pessoa, não és boa jogadora»

11:30
A ferver: Nomeados atribuem bilhete de ida (para fora da casa) - Big Brother
04:03

A ferver: Nomeados atribuem bilhete de ida (para fora da casa)

11:26
Ricardo João não tem dúvidas do seu potencial dentro da casa: «Uma pessoa muito honesta» - Big Brother
00:45

Ricardo João não tem dúvidas do seu potencial dentro da casa: «Uma pessoa muito honesta»

11:12
«Força, foco e fé»: Hélder dá conselho a Liliana - Big Brother
02:13

«Força, foco e fé»: Hélder dá conselho a Liliana

10:17
O amor está no ar? Norberto já não larga Catarina - Big Brother
01:33

O amor está no ar? Norberto já não larga Catarina

02:00
Das lágrimas aos beijos na boca: Norberto consola Catarina debaixo dos lençóis - Big Brother
02:16

Das lágrimas aos beijos na boca: Norberto consola Catarina debaixo dos lençóis

01:33
Lágrimas, discussões e lençóis a ondular: Estes são os cinco momentos virais que marcaram a semana - Big Brother
02:17

Lágrimas, discussões e lençóis a ondular: Estes são os cinco momentos virais que marcaram a semana

01:24
Hélder «paga» para os colegas tirarem os fatos de planta: mas acaba a ser «castigado» - Big Brother
01:53

Hélder «paga» para os colegas tirarem os fatos de planta: mas acaba a ser «castigado»

01:14
Tensão máxima e lágrimas! Há um concorrente que ameaça desistir do Secret Story 10 - Big Brother
03:09

Tensão máxima e lágrimas! Há um concorrente que ameaça desistir do Secret Story 10

01:00
Strip escaldante de Diogo a Ariana agita a casa. Eva assiste a tudo e a cara com que fica não engana ninguém - Big Brother
03:02

Strip escaldante de Diogo a Ariana agita a casa. Eva assiste a tudo e a cara com que fica não engana ninguém

00:45
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público - Big Brother
02:25

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

00:40
Clima azeda entre Hugo e Ariana: «Estás a ser falsa!» - Big Brother
03:54

Clima azeda entre Hugo e Ariana: «Estás a ser falsa!»

00:25
Hugo faz aviso a Sara: «A Ariana levou barra minha, e agora vais ficar com rancor...» - Big Brother
04:30

Hugo faz aviso a Sara: «A Ariana levou barra minha, e agora vais ficar com rancor...»

00:15
Estalou o verniz entre Sara e Hugo: «Venenoso! De hoje não passa» - Big Brother
03:42

Estalou o verniz entre Sara e Hugo: «Venenoso! De hoje não passa»

23:46
«Para ti, o meu pijama é diferente...»: Norberto faz provocação picante a Catarina no quarto - Big Brother
01:22

«Para ti, o meu pijama é diferente...»: Norberto faz provocação picante a Catarina no quarto

Acompanhe ao minuto

Sem dó nem piedade. Bárbara Parada «atira-se» a Francisco Monteiro: «A minha relação passada terminava 37 vezes por mês»

Sem dó nem piedade. Bárbara Parada «atira-se» a Francisco Monteiro: «A minha relação passada terminava 37 vezes por mês» - Big Brother

Bárbara Parada foi convidada do podcast de Flávio Furtado e não poupou nas farpas ao ex-namorado, Francisco Monteiro.

Bárbara Parada e Guilherme Baptista foram convidados de Flávio Furtado no Podcast The Leite Show e o episódio vai para o ar já neste sábado, 7 de março. No entanto, o teaser promocional é revelador e a ex-concorrente do Big Brother 2022 lançou algumas farpas ao ex-namorado, Francisco Monteiro.

Nas imagens, divulgadas por Flávio Furtado nas redes sociais, Bárbara Parada atira: «Estou finalmente bem (...). Na minha relação passada eu terminava tipo 37 vezes por mês.»

Mas a jovem não se fica por aqui! O tão falado duelo de padel protagonizado entre Guilherme Baptista e Francisco Monteiro foi tema de conversa e a criadora de conteúdos digitais ironizou, dando a entender que Zaza, como é carinhosamente tratado pelos fãs, organizou aquele torneio de propósito para se defrontar com Guilherme, uma vez que sabia da sua proximidade com o jovem.

«Foi uma coincidência? Num torneio que só tinha duas duplas inscritas», afirma, desmachando-se à gargalhada.

Na mesma conversa, Bárbara Parada fala sobre o início da relação com Guilherme Baptista. «Conhecemo-nos numa discoteca, não foi no padel sequer», confidenciou. «Fomos descobertos numa altura muito inicial... As pessoas acham que eu passado duas semanas de ter terminado a minha relação já estava com o Guilherme…», adiantou.

Pode ver aqui o vídeo promocional na íntegra:
