Separada de Francisco Monteiro, Bárbara Parada assume: «Só o mês de janeiro foi melhor que 2025 inteiro»

Bárbara Parada e Francisco Monteiro estão separados e desde então cada um tem seguido o seu caminho, mostrando que estão melhores agora um sem o outro.

Foi isso mesmo que a ex-concorrente do Big Brother deu a entender agora, num vídeo partilhado no TikTok: «Só o mês de janeiro já foi melhor do que 2025 inteiro», escreveu na legenda, acrescentando: «Bom Fevereiro».

Outro detalhe que está a dar que falar é a música de fundo escolhida por Bárbara Parada para o vídeo com que partilhou esta mensagem, numa altura em que lhe é apontado um novo namorado.

Veja a partilha em baixo: