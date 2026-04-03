Bárbara Parada derrete corações com declaração apaixonada a Guilherme Baptista: «Se for com ele...»

Bárbara Parada mostrou recentemente nas redes sociais o seu lado mais romântico, partilhando com os seguidores um momento especial ao lado do namorado, Guilherme Baptista.

Numa fotografia publicada nos stories do Instagram em que surge ao lado de Guilherme, Bárbara deixou uma legenda que não passou despercebida:

«Se for com ele, qualquer vista é a minha favorita»

A frase evidencia a felicidade da influencer por partilhar a sua vida com Guilherme, sublinhando que, para ela, o mais importante não é o lugar, mas sim a companhia.

Desde que tornaram pública a relação, o casal tem conquistado a atenção dos fãs, que se mostram encantados com os gestos de carinho e a cumplicidade demonstrada nas redes sociais. A declaração de Bárbara reforça a ideia de que, quando se está com a pessoa certa, até o mais simples momento se torna memorável.