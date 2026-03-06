Bárbara Parada e Guilherme Baptista dão a primeira entrevista juntos: e há muitas farpas para Francisco Monteiro

Bárbara Parada arrasa com vestido cheio de rendas e transparências: só custa 30 euros e está quase esgotado

Bárbara Parada e Guilherme Baptista vão, pela primeira vez, falar publicamente sobre a relação que os une. O casal foi convidado de Flávio Furtado no Podcast The Leite Show e o episódio vai para o ar já neste sábado, 7 de março. No entanto, o teaser promocional é revelador e a ex-concorrente do Big Brother 2022 lançou algumas farpas ao ex-namorado, Francisco Monteiro.

Nas imagens, divulgadas por Flávio Furtado nas redes sociais, Bárbara Parada atira: «Estou finalmente bem (...). Na minha relação passada eu terminava tipo 37 vezes por mês.»

Mas a jovem não se fica por aqui! O tão falado duelo de padel protagonizado entre Guilherme Baptista e Francisco Monteiro foi tema de conversa e a criadora de conteúdos digitais ironizou, dando a entender que Zaza, como é carinhosamente tratado pelos fãs, organizou aquele torneio de propósito para se defrontar com Guilherme, uma vez que sabia da sua proximidade com o jovem.

«Foi uma coincidência? Num torneio que só tinha duas duplas inscritas», afirma, desmachando-se à gargalhada.

Na mesma conversa, Bárbara Parada fala sobre o início da relação com Guilherme Baptista. «Conhecemo-nos numa discoteca, não foi no padel sequer», confidenciou. «Fomos descobertos numa altura muito inicial... As pessoas acham que eu passado duas semanas de ter terminado a minha relação já estava com o Guilherme…», adiantou.