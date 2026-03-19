Bárbara Parada e Guilherme Baptista fazem a primeira viagem romântica. E há uma declaração de amor rara

Bárbara Parada e Guilherme Baptista estão a viver um romance em pleno e decidiram fazer a primeira viagem de casal. A ex-concorrente do Big Brother 2022 partilhou vários registos em que se mostrou na Ilha do Sal, em Cabo Verde, na companhia do namorado.

Numa das fotografias partilhadas, Bárbara Parada mostra o namorado, à porta do resort de luxo onde estão alojados. «Ele até desprevenido é perfeito», escreveu a jovem, na legenda da fotografia, declarando-se assim à sua cara-metade.

Pode ver aqui a fotografia em questão: