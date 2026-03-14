Bárbara Parada faz partilha provocadora e esta foi a reação Guilherme Baptista: «Tenho de estar atento a...»

Bárbara Parada e Guilherme Baptista vivem um romance discreto, mas vão trocando algumas mensagens públicas nas redes sociais que refletem a cumplicidade que os une. Recentemente, a ex-concorrente do Big Brother 2022 publicou um vídeo divertido com a cabeleireira que despertou a atenção do seu novo namorado.
Nas imagens, a profissional de estética propõe-se a fazer o papel do amigo especial de Bárbara Parada. Diz à jovem que pode ouvir os seus problemas, fazer massagens na cabeça, fazer rir, ou até levar-lhe café.
Guilherme Baptista não ficou indiferente à partilha. «Sempre aqui preparado para elevar a fasquia... Mas com tanta coisa em comum, tenho de estar mais atento a esta segunda relação», reagiu.
Pode ver aqui o vídeo em questão: