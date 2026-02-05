Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Ao Minuto

12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

21:33
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

18:19
Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista - Big Brother

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal! - Big Brother
03:53

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan - Big Brother
04:27

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês - Big Brother
04:27

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...» - Big Brother
04:02

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

17:42
Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende - Big Brother

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

16:09
Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível» - Big Brother

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher - Big Brother

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial - Big Brother
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

Acompanhe ao minuto

Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada - Big Brother

Muito se tem falado sobre um alegado atrito entre Francisco Monteiro e o novo amor de Bárbara Parada. Cláudio Ramos quis pôr tudo em pratos limpos com um telefonema inédito em direto.

O novo amor de Bárbara Parada é o tema do momento e foi discutido nas Conversas de Café do Dois às 10 desta quinta-feira, 5 de fevereiro. Muito se tem falado sobre o facto de este romance ter gerado atritos com Francisco Monteiro e Cláudio Ramos quis pôr tudo em pratos limpos. 

A ex-concorrente do Big Brother 2022 tem uma relação com Guilherme Baptista, que recentemente se defrontou contra Francisco Monteiro num jogo de padel. Pouco depois, saiu a notícia de que o jovem teria deixado de dar aulas daquele desporto para não se cruzar com Zaza. 

Por isso, Cláudio Ramos decidiu ligar, em direto do matutino da TVI, para o clube de padel em questão para ter mais informações sobre o tema. «Queria saber se o Guilherme ainda trabalha aí», atirou.

«Não estou por dentro disso, estou cá há pouco tempo. Mas penso que não, disseram-me que ele já cá não está», responde-lhe o funcionário que atendeu a chamada. «Precisamos de saber se o Guilherme ainda está aí a treinar. Portanto volte a ligar-me», adiantou o apresentador, deixando o painel de comentadores do Dois às 10 estupefacto com o que acabava de acontecer.

Pode ver o momento aqui:

Na mesma conversa, Cláudio Ramos vai mais longe e afirma: «Eu gosto muito do Francisco Monteiro, mas ele sabe perfeitamente que, ao fazer isto, está à por lenha para se queimar. Está lá uma pessoa, ele vai inscrever-se para fazer aquela dupla, para quê?»

Adriano Silva Martins aproveitou a deixa para falar sobre uma entrevista recente que Guilherme Baptista terá dado, em que revelou que saiu do clube de padel porque quis.  «O Guilherme diz que foi embora pelo próprio pé, mas a informação que tenho é que ele foi dispensado», garantiu. 

«Eu o que sei é que foi ele que quis sair para evitar problemas...», adiantou Gonçalo Quinaz.

Foi então que Cláudio Ramos decidiu intervir e defender o novo namorado de Bárbara Parada. «O Guilherme está no sítio dele, a fazer o trabalho dele. Não foi o Guilherme que se foi inscrever para jogar com (o Francisco). O Francisco e a Bárbara acabaram mal e não foi a primeira vez que acabaram mal...», disse. 

Cláudio Ramos defende: «Eu tenho um grau de intimidade grande com a Bárbara»

Adriano Silva Martins frisou ainda que Cláudio Ramos não acreditou quando ele lhe disse que a Bárbara Parada tinha um novo namorado e, afinal, o romance está quase confirmado.

Sem papas na língua, Cláudio Ramos defendeu-se: «Eu tenho um grau de intimidade grande com a Bárbara. Quando falámos sobre isto, tu também me disseste que estavas a conhecer duas pessoas. E eu não posso afirmar que tu tens uma relação com elas, posso dizer que estás a conhecê-las. A informação que eu tinha, naquele momento, é que a Bárbara estava a conhecer uma pessoa.»

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias de Bárbara Parada e Guilherme Baptista que preparámos para si

Relacionados

Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Já não se escondem! Cúmplices, Bárbara Parada e o novo amor fazem vida em conjunto e mostram tudo

É dos nomes mais falados do momento e já não se esconde: Conheça o homem que terá conquistado Bárbara Parada

Separada de Francisco Monteiro, Bárbara Parada assume: «Só o mês de janeiro foi melhor que 2025 inteiro»
Temas: Bárbara Parada Guilherme baptista Francisco monteiro Padel

Viral

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Há 4 min
Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Ontem às 21:36
Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou»

Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou»

Ontem às 18:37
«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Ontem às 18:13
Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Ontem às 17:01
Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

Ontem às 16:31
Mais Viral

Mais Vistos

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

2 jul 2024, 15:51
Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Ontem às 17:01
Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Ontem às 15:44
«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

Ontem às 13:01
«O verão que não tivemos»: Maria Botelho Moniz revela fotos das férias numa das ilhas mais luxuosas do mundo

«O verão que não tivemos»: Maria Botelho Moniz revela fotos das férias numa das ilhas mais luxuosas do mundo

25 nov 2025, 16:17
Ver Mais

Notícias

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Há 4 min
Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Há 1h e 17min
Namorada de Maycon comenta postura de Renata Reis no desaparecimento e morte

Namorada de Maycon comenta postura de Renata Reis no desaparecimento e morte

Há 1h e 25min
Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

Há 2h e 42min
Namorada de Maycon esclarece a maior dúvida que existe sobre a discussão antes da tragédia

Namorada de Maycon esclarece a maior dúvida que existe sobre a discussão antes da tragédia

Hoje às 12:54
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Há 4 min
Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

Há 2h e 42min
«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Ontem às 18:13
Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Ontem às 17:01
Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

Ontem às 15:46
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Há 4 min
Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Há 1h e 17min
«Ui, temos um problema»: A descida de slide de Soraia Sousa
04:06

«Ui, temos um problema»: A descida de slide de Soraia Sousa

Há 1h e 29min
Hilariante. Filipe Delgado é o primeiro recruta a descer com as batatas atreladas
01:52

Hilariante. Filipe Delgado é o primeiro recruta a descer com as batatas atreladas

Há 1h e 39min
Superação total. Andrea Soares desempenha o exercício após momento tenso
03:54

Superação total. Andrea Soares desempenha o exercício após momento tenso

Há 1h e 46min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marcia Soares considera que Francisco Monteiro "andava perdido": "Finalmente ressurgiu"

Marcia Soares considera que Francisco Monteiro "andava perdido": "Finalmente ressurgiu"

Há 2h e 32min
"Menos 6 quilos": Jéssica Vieira mostra incrível transformação

"Menos 6 quilos": Jéssica Vieira mostra incrível transformação

Hoje às 13:08
Marcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: "É das pessoas mais incríveis"

Marcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: "É das pessoas mais incríveis"

Hoje às 12:58
"Tantos quilos em tão pouco tempo. Como é que consegues?": Francisco Monteiro responde!

"Tantos quilos em tão pouco tempo. Como é que consegues?": Francisco Monteiro responde!

Hoje às 08:38
Carolina Pinto faz desabafo: "Estou super doente"

Carolina Pinto faz desabafo: "Estou super doente"

Ontem às 17:12
Ver Mais Outros Sites