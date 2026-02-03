Já não se escondem! Cúmplices, Bárbara Parada e o novo amor fazem vida em conjunto e mostram tudo

Bárbara Parada e Guilherme Baptista já não se escondem. Após vários rumores de uma possível relação entre os dois, a ex-concorrente do Big Brother mostrou-se no carro com o professor de padel e ainda se declarou ao mesmo.

«Acabei de sair da nutrição e vou à Worten buscar uma coisa. E o Guilherme vem-me fazer companhia. Que lindo, obrigada», afirmou Bárbara Parada que estava dentro do carro com o amigo especial, mostrando que os dois já fazem vida em conjunto.

Apesar de nem um, nem outro terem confirmado ainda oficialmente o namoro, é cada vez mais evidente a proximidade que os une, de tal forma que já partilharam, nas stories do Instagram, um projeto em comum.

«Coisas boas estão para vir. Ninguém vai querer perder o melhor torneio do ano. Marquem já na vossa agenda, vai ser tão bom», escreveu Bárbara Parada, ao promover o torneio de padel.

Também Guilherme Baptista partilhou o mesmo evento na mesma rede social: «New project is coming (novo projeto a caminho». Na página do projeto lê-se: «O nosso primeiro torneio já tem data marcada! Padel de dia, festa à noite. Tudo começa com um Flow».

Se ainda não sabe quem é Guilherme Baptista, percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores do alegado novo amor de Bárbara Parada.