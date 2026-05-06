Momento raro: Mais apaixonado do que nunca, Guilherme Baptista faz declaração única a Bárbara Parada

Bárbara Parada assinalou na passada terça-feira a chegada aos 25 anos e a data não passou despercebida ao namorado, Guilherme Baptista, que recorreu às redes sociais para lhe dedicar palavras sentidas.

Bárbara Parada comemora o seu 25.º aniversário neste dia 5 de maio. Para tornar o momento ainda mais marcante, a influenciadora foi surpreendida com uma homenagem pública do companheiro, que partilhou uma mensagem emotiva.

Guilherme fez questão de expressar o quanto Bárbara se tornou essencial na sua vida em tão pouco tempo. «Às vezes ainda dou por mim a pensar como é que, em tão pouco tempo, te tornaste alguém tão importante para mim. De repente, és a pessoa com quem quero partilhar toda a minha vida», escreveu, acrescentando ainda que «já nada faz sentido sem ti».

Na mesma publicação, o jovem destacou também a admiração que sente pela namorada, elogiando a sua forma de encarar a vida e a sua energia positiva. «Admiro muito a tua forma de estar, a tua boa disposição e a maneira como vês a vida. Não é só sobre o que sinto por ti, é também sobre o respeito e a admiração que tenho pela pessoa incrível que és!», partilhou.

A mensagem terminou com uma nota de futuro, deixando claro que este será apenas o primeiro de muitos aniversários juntos. «É o aniversário que fez dos 24 anos o último aniversário que passaste sem mim! Que venham muitos mais momentos, viagens, planos e memórias ao teu lado!», escreveu, finalizando com um afetuoso «Parabéns amor! 25 anos! Ly».