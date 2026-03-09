Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Bárbara Parada voltou a dar que falar depois de uma entrevista no videocast «The Leite Show», apresentado por Flávio Furtado. No episódio emitido no passado sábado, 7 de março, a influenciadora marcou presença ao lado de Guilherme Baptista, naquela que foi a primeira entrevista do "casal".

Durante a conversa, a ex-concorrente falou sobre o atual relacionamento, mas também sobre o namoro conturbado que manteve com Francisco Monteiro, vencedor do «Big Brother 2023». Bárbara descreveu a relação como instável e marcada por constantes separações.

«Terminávamos 37 vezes por mês», afirmou.

Bárbara revelou que conheceu Guilherme numa discoteca, e não no padel. A influenciadora acrescentou ainda que os dois não se juntaram «2 semanas depois» da ex-concorrente ter terminado a relação com Francisco Monteiro, como foi noticiado. «O primeiro beijinho foi no carro», confidenciou.

A influenciadora aproveitou ainda para esclarecer rumores que circularam quando ambos comentavam os programas diários dos reality shows da TVI. Na altura, surgiram notícias de que Bárbara Parada teria imposto condições ao então namorado para que não trabalhasse com Marcia Soares.

Bárbara revelou que se sentia incomodada devido ao ênfase que se fazia à volta de Zaza e Marcia estarem lado a lado a comentar: «Aconteceu tanta coisa errada e injusta. A única coisa na relação que podem pegar que não estive bem foi essa»

Durante a mesma entrevista, Bárbara Parada acabou também por falar sobre Marcia Soares: «Eu não conhecia a Marcia de absolutamente lado nenhum, porque eu não vi a casa dela sequer. Quando ouvi falar nela, ela comentava as galas na altura com o Francisco», disse.

No entanto, a afirmação gerou rapidamente reações nas redes sociais.

Vários internautas lembraram que, antes disso, a TVI transmitiu o «Big Brother - Desafio Final», entre janeiro e março de 2024, edição que juntou os três no mesmo formato. Nessa altura, Bárbara Parada e Francisco Monteiro estavam na casa como concorrentes e Marcia Soares entrou como convidada durante alguns dias.