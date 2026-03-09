Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Ao Minuto

20:40
Hélder e Diogo questionam Ana sobre o segredo e a concorrente faz partilha pessoal de peso - Big Brother
05:28

Hélder e Diogo questionam Ana sobre o segredo e a concorrente faz partilha pessoal de peso

20:31
«Vocês fazem me questionar...»: Eva incomodada com supostas «segundas intenções» com João - Big Brother
02:10

«Vocês fazem me questionar...»: Eva incomodada com supostas «segundas intenções» com João

20:28
Eva fala do seu «homem ideal» e as características deixam Ana boquiaberta - Big Brother
03:16

Eva fala do seu «homem ideal» e as características deixam Ana boquiaberta

20:17
Eva abre o jogo sobre João: «Quem tem uma pessoa lá fora é ele, não sou eu» - Big Brother
01:08

Eva abre o jogo sobre João: «Quem tem uma pessoa lá fora é ele, não sou eu»

20:12
Ana desconfia que Eva tem sentimentos fortes por João: «Vê lá se não te magoas» - Big Brother
03:42

Ana desconfia que Eva tem sentimentos fortes por João: «Vê lá se não te magoas»

20:06
«Gostas mais do Diogo ou do João?»: Ana «encosta» Eva à parede - Big Brother
01:44

«Gostas mais do Diogo ou do João?»: Ana «encosta» Eva à parede

19:41
Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos» - Big Brother

Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

19:40
Aconteceu: Hugo e Sara dão primeiro beijo - Big Brother
03:57

Aconteceu: Hugo e Sara dão primeiro beijo

19:25
Imagens exclusivas: Ricardo João berra e pede para desistir do Secret Story - Big Brother
04:14

Imagens exclusivas: Ricardo João berra e pede para desistir do Secret Story

19:13
Ricardo João a ferver ao ser acusado de tecer comentários ofensivos - Big Brother
04:15

Ricardo João a ferver ao ser acusado de tecer comentários ofensivos

18:49
Só rir! Hugo perde centenas de euros e a culpa é de Ricardo João - Big Brother
02:54

Só rir! Hugo perde centenas de euros e a culpa é de Ricardo João

18:32
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto - Big Brother
01:27

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

18:27
Norberto declara-se a Catarina e espeta-lhe um beijo na boca - Big Brother
03:04

Norberto declara-se a Catarina e espeta-lhe um beijo na boca

18:19
Cada um para o seu lado Catarina reage a imagens de Norberto e confrota-o: «Não brincas comigo» - Big Brother
04:47

Cada um para o seu lado Catarina reage a imagens de Norberto e confrota-o: «Não brincas comigo»

18:11
O que não viu na gala. Diana Dora tem gesto inédito com Liliana - Big Brother
02:08

O que não viu na gala. Diana Dora tem gesto inédito com Liliana

17:57
Sara e Hugo quase a dar o próximo passo até serem interrompidos pelo "sinal de consentimento" - Big Brother
02:05

Sara e Hugo quase a dar o próximo passo até serem interrompidos pelo "sinal de consentimento"

17:52
João Ricardo em picardias com Marcia Soares: «Um avião destes» - Big Brother
01:58

João Ricardo em picardias com Marcia Soares: «Um avião destes»

17:48
Ricky reage a imagens polémicas da mulher Liliana em discussão com Diana Dora - Big Brother
01:51

Ricky reage a imagens polémicas da mulher Liliana em discussão com Diana Dora

17:47
Mãe de Diana Dora reage a conflito com Liliana e acusaçõe de ser "peixeira": «Estou muito nervosa» - Big Brother
01:51

Mãe de Diana Dora reage a conflito com Liliana e acusaçõe de ser "peixeira": «Estou muito nervosa»

17:28
Liliana fez um arranhão a alguém? Colegas exaltados com postura da colega - Big Brother
08:19

Liliana fez um arranhão a alguém? Colegas exaltados com postura da colega

17:27
Liliana incrédula com atitude de Jéssica: «Estás a fazer uma figura triste» - Big Brother
02:29

Liliana incrédula com atitude de Jéssica: «Estás a fazer uma figura triste»

17:26
Sara arrasa Ana e acusa: «Ninguem é burrinho (...) isso não corresponde à realidade» - Big Brother
02:39

Sara arrasa Ana e acusa: «Ninguem é burrinho (...) isso não corresponde à realidade»

17:22
Ricardo João indignado: «Frente a frente não vi ninguém a vir falar comigo» - Big Brother
03:10

Ricardo João indignado: «Frente a frente não vi ninguém a vir falar comigo»

17:10
Tensão na casa! João e Ricardo João voltam a pegar-se: «Frontalidade não é isto» - Big Brother
03:49

Tensão na casa! João e Ricardo João voltam a pegar-se: «Frontalidade não é isto»

17:09
Gritaria na casa! Liliana passa-se com Jéssica: «Não jurei pela minha filha» - Big Brother
03:49

Gritaria na casa! Liliana passa-se com Jéssica: «Não jurei pela minha filha»

Acompanhe ao minuto

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final» - Big Brother

Bárbara Parada recordou o namoro conturbado com Francisco Monteiro numa entrevista recente e acabou também por falar de Marcia Soares.

Bárbara Parada voltou a dar que falar depois de uma entrevista no videocast «The Leite Show», apresentado por Flávio Furtado. No episódio emitido no passado sábado, 7 de março, a influenciadora marcou presença ao lado de Guilherme Baptista, naquela que foi a primeira entrevista do "casal".

Durante a conversa, a ex-concorrente falou sobre o atual relacionamento, mas também sobre o namoro conturbado que manteve com Francisco Monteiro, vencedor do «Big Brother 2023». Bárbara descreveu a relação como instável e marcada por constantes separações.

«Terminávamos 37 vezes por mês», afirmou.

Bárbara revelou que conheceu Guilherme numa discoteca, e não no padel. A influenciadora acrescentou ainda que os dois não se juntaram «2 semanas depois» da ex-concorrente ter terminado a relação com Francisco Monteiro, como foi noticiado. «O primeiro beijinho foi no carro», confidenciou.                                                   

A influenciadora aproveitou ainda para esclarecer rumores que circularam quando ambos comentavam os programas diários dos reality shows da TVI. Na altura, surgiram notícias de que Bárbara Parada teria imposto condições ao então namorado para que não trabalhasse com Marcia Soares.

Bárbara revelou que se sentia incomodada devido ao ênfase que se fazia à volta de Zaza e Marcia estarem lado a lado a comentar: «Aconteceu tanta coisa errada e injusta. A única coisa na relação que podem pegar que não estive bem foi essa»

Durante a mesma entrevista, Bárbara Parada acabou também por falar sobre Marcia Soares: «Eu não conhecia a Marcia de absolutamente lado nenhum, porque eu não vi a casa dela sequer. Quando ouvi falar nela, ela comentava as galas na altura com o Francisco», disse.

No entanto, a afirmação gerou rapidamente reações nas redes sociais.

Vários internautas lembraram que, antes disso, a TVI transmitiu o «Big Brother - Desafio Final», entre janeiro e março de 2024, edição que juntou os três no mesmo formato. Nessa altura, Bárbara Parada e Francisco Monteiro estavam na casa como concorrentes e Marcia Soares entrou como convidada durante alguns dias.

Veja aqui a entrevista:

Temas: Bárbara Parada Guilherme Batista Francisco Monteiro Márcia Soares

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Hoje às 15:59
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Hoje às 14:48
Amor resiste às polémicas. Bárbara Parada celebra conquista ao lado do namorado

Amor resiste às polémicas. Bárbara Parada celebra conquista ao lado do namorado

Hoje às 12:14
Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Hoje às 00:08
Foto de Soraia Sousa com o instrutor Joaquim agita a internet: cumplicidade levanta rumores

Foto de Soraia Sousa com o instrutor Joaquim agita a internet: cumplicidade levanta rumores

Ontem às 19:45
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Ontem às 19:38
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Hoje às 14:48
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

7 mar, 16:26
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

11 fev, 16:29
Entre o futebol e o amor: As imagens mais inéditas da relação de Jéssica com o ex jogador do Futebol Clube do Porto

Entre o futebol e o amor: As imagens mais inéditas da relação de Jéssica com o ex jogador do Futebol Clube do Porto

23 fev, 12:26
Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Hoje às 15:59
Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

Há 2h e 9min
Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Hoje às 17:21
Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens

Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens

Hoje às 16:54
Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story

Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story

Hoje às 16:14
Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Hoje às 15:59
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Há 3h e 18min
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Ontem às 22:04
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Ontem às 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

5 mar, 22:27
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

4 mar, 00:20
Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
05:34

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado

7 mar, 19:05
«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente
02:13

«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente

7 mar, 18:07
Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas
01:15

Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas

7 mar, 11:14
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

6 mar, 14:20
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

6 mar, 14:15
Bárbara Parada sobre pessoa especial: "Durante anos namorou com homens e hoje está noiva de uma mulher"

Bárbara Parada sobre pessoa especial: "Durante anos namorou com homens e hoje está noiva de uma mulher"

Há 3h e 37min
Francisco Macau assume tristeza e desabafa: "Adoraria, mas não há espaço"

Francisco Macau assume tristeza e desabafa: "Adoraria, mas não há espaço"

Hoje às 15:21
Após momentos de tensão, Liliana Aguiar e Francisco Nunes saem do Dubai

Após momentos de tensão, Liliana Aguiar e Francisco Nunes saem do Dubai

Hoje às 14:43
Bruna Gomes abre o coração e recorda: "Tive de escolher"

Bruna Gomes abre o coração e recorda: "Tive de escolher"

Hoje às 12:55
Liliana Aguiar e Francisco Nunes tomam importante decisão: "Temos de ser honestos"

Liliana Aguiar e Francisco Nunes tomam importante decisão: "Temos de ser honestos"

Hoje às 12:46
