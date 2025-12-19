Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Bárbara Parada realizou uma intervenção estética e o resultado impressionante foi partilhado nas redes sociais. Na passada quinta-feira, 18 de dezembro, a clínica onde a ex-concorrente realizou o procedimento divulgou imagens do antes e depois da transformação.

A intervenção estética escolhida por Bárbara foi o botox preventivo, um tratamento que serve para retardar o aparecimento de rugas e linhas de expressão antes que se tornem permanentes.

Com apenas 23 anos, a jovem decidiu apostar na prevenção e cuidar da pele para retardar os sinais de envelhecimento. O resultado visível nas fotografias partilhadas pela clínica mostra uma pele mais uniforme e suave.