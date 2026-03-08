Houve proibição? Bárbara Parada quebra o silêncio sobre Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Já não aguentava mais»

Bárbara Parada decidiu esclarecer de vez a polémica que marcou o fim da relação com Francisco Monteiro. A ex-concorrente do Big Brother 2022 esteve no podcast The Leite Show, conduzido por Flávio Furtado, onde abordou o alegado conflito envolvendo Marcia Soares. Guilherme Baptista também esteve presente na entrevista.

A jovem começou por desvalorizar o tema e garantiu que não tem qualquer problema pessoal com a comentadora. «Não vou falar sobre essas pessoas, que não me dizem nada. Já cumprimentei a Marcia uma vez e ela nunca me fez mal. Não tenho nada contra ou a favor», afirmou, criticando, no entanto, a forma como a situação foi exposta publicamente: «Só acho mau é que, depois de tudo o que aconteceu, terem ido para a televisão dizer isso com todas as letras».

Bárbara Parada recordou ainda que, no início da relação com Francisco Monteiro, nunca houve qualquer desconforto da sua parte em relação à proximidade profissional entre o comentador e Marcia Soares. Pelo contrário, até incentivava a convivência entre ambos: «Não conhecia a Marcia de lado nenhum. Só soube quem ela era quando comentava as galas com o Francisco. Na altura, quando comecei a andar com ele, eles nem tiravam fotos juntos. Eu até era a primeira a incentivar para tirarem fotos juntos», contou.

No entanto, a relação entre Bárbara Parada e Francisco Monteiro acabou por se revelar extremamente instável. A jovem descreveu uma dinâmica marcada por constantes separações, que acabaram por influenciar a forma como via a relação profissional entre o ex-namorado e Marcia: «A minha relação passada terminava 37 vezes por mês. E, sempre que terminávamos, eles começavam a comentar juntos», revelou, explicando que o desconforto surgiu numa fase mais avançada do namoro.

Segundo a própria, a ideia inicial de evitar que os dois comentassem juntos nem partiu dela. Ainda assim, acabou por admitir que, quando o desgaste emocional se tornou maior, pediu ao então namorado que evitasse essa proximidade: «No início, não dei essa imposição. Até me propuseram e eu concordei. Depois, mais para o fim, quando já não aguentava mais, disse que estava cansada e pedi para evitar. E não tenho problema em admitir isso».

A terminar, Bárbara Parada deixou ainda uma crítica ao facto de esta situação ter sido tornada pública, quando, segundo garante, existiram problemas muito mais graves na relação: «Acho mesmo feio que, numa relação em que aconteceu tanta coisa errada e injusta, a única coisa em que, se calhar, podem pegar foram logo expor», rematou.