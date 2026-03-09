Amor resiste às polémicas. Bárbara Parada celebra conquista ao lado do namorado

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

17:06
Diana Dora desaba em lágrimas: «Acabou ali o assunto para mim» - Big Brother
02:29

Diana Dora desaba em lágrimas: «Acabou ali o assunto para mim»

17:05
«Isso é jogar extremamente baixo»: Sara confronta Liliana e tensão instala-se na casa - Big Brother
03:46

«Isso é jogar extremamente baixo»: Sara confronta Liliana e tensão instala-se na casa

17:04
Hugo lança farpa: «Pelo menos eu não vou para a cama cochichar sobre os outros» - Big Brother
03:46

Hugo lança farpa: «Pelo menos eu não vou para a cama cochichar sobre os outros»

16:57
Luzia lança farpa e deixa clima tenso: «Pelo menos ainda não fiz conchinha para chegar longe no jogo» - Big Brother
04:13

Luzia lança farpa e deixa clima tenso: «Pelo menos ainda não fiz conchinha para chegar longe no jogo»

16:54
Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens - Big Brother

Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens

16:21
João e Ricardo João em confronto durante a gala: «Tem medo» - Big Brother
01:40

João e Ricardo João em confronto durante a gala: «Tem medo»

16:14
Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story - Big Brother

Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story

15:56
Hugo é o que mais perde dinheiro? Voz faz aviso ao concorrente - Big Brother
02:24

Hugo é o que mais perde dinheiro? Voz faz aviso ao concorrente

14:59
Diana Dora tem atitude de pura empatia para com este concorrente - Big Brother
01:27

Diana Dora tem atitude de pura empatia para com este concorrente

14:58
Liliana chora nos braços de João: «Tu entendes o meu lado?» - Big Brother
01:26

Liliana chora nos braços de João: «Tu entendes o meu lado?»

14:48
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio - Big Brother

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

14:41
Diana Dora não esconde fragilidade mas mostra-se decidida sobre a postura a adotar: «Passou, acabou» - Big Brother
08:55

Diana Dora não esconde fragilidade mas mostra-se decidida sobre a postura a adotar: «Passou, acabou»

14:36
A ferver. Liliana fica completamente fora de si no pós discussão e atira em todas as direções - Big Brother
06:45

A ferver. Liliana fica completamente fora de si no pós discussão e atira em todas as direções

14:23
O verniz estalou. Jéssica e Catarina entram em defesa da Diana Dora e viram-se contra Liliana - Big Brother
08:26

O verniz estalou. Jéssica e Catarina entram em defesa da Diana Dora e viram-se contra Liliana

14:08
Depois de apanhar Liliana a falar dela pelas costas, Diana Dora fica visivelmente abalada - Big Brother
02:15

Depois de apanhar Liliana a falar dela pelas costas, Diana Dora fica visivelmente abalada

14:06
Liliana abre o coração com Ariana e fala de Diana Dora e é apanhada em flagrante - Big Brother
06:23

Liliana abre o coração com Ariana e fala de Diana Dora e é apanhada em flagrante

13:59
Preocupado com Ricardo João, Hélder aconselha o colega sobre postura no jogo - Big Brother
04:58

Preocupado com Ricardo João, Hélder aconselha o colega sobre postura no jogo

13:40
Ricardo João continua «ressabiado» com nomeação de Ana e não cala revolta - Big Brother
05:06

Ricardo João continua «ressabiado» com nomeação de Ana e não cala revolta

13:32
No meio da propaganda há espaço para o amor: Catarina e Norberto trocam beijos apaixonados - Big Brother
02:56

No meio da propaganda há espaço para o amor: Catarina e Norberto trocam beijos apaixonados

13:15
Catarina faz propaganda para conquistar os votos dos colegas e vir a ser a Guia da Semana - Big Brother
04:41

Catarina faz propaganda para conquistar os votos dos colegas e vir a ser a Guia da Semana

13:09
Amizade improvável. Ana e Catarina mais próximas do que nunca: «Eu vi logo que não me ias nomear» - Big Brother
02:15

Amizade improvável. Ana e Catarina mais próximas do que nunca: «Eu vi logo que não me ias nomear»

13:08
«Eu não sou a primeira opção...»: Catarina desabafa sobre amizade com Sara - Big Brother
07:13

«Eu não sou a primeira opção...»: Catarina desabafa sobre amizade com Sara

12:56
Sara acusa Hélder de ser «incoerente» e o bate-boca cresce: «Jogo perigoso» - Big Brother
09:25

Sara acusa Hélder de ser «incoerente» e o bate-boca cresce: «Jogo perigoso»

12:42
Ariana critica escolha de Tiago: «Não quiseste responder à pergunta, foste pelo fácil» - Big Brother
07:23

Ariana critica escolha de Tiago: «Não quiseste responder à pergunta, foste pelo fácil»

12:27
Liliana confronta Sara e Hugo e ele explica tudo: : «A massagem despertou uma excitação mútua» - Big Brother
02:54

Liliana confronta Sara e Hugo e ele explica tudo: : «A massagem despertou uma excitação mútua»

Acompanhe ao minuto

Amor resiste às polémicas. Bárbara Parada celebra conquista ao lado do namorado

Amor resiste às polémicas. Bárbara Parada celebra conquista ao lado do namorado - Big Brother

As polémicas ficaram para trás? Bárbara Parada vive momento especial com o namorado

Bárbara Parada e Guilherme Baptista continuam de «pedra e cal» no amor. Apesar da entrevista polémica que deram, e na qual fazem algumas afirmações duras sobre Francisco Monteiro (o ex-namorado da influencer), Bárbara Parada e Guilherme Baptista seguem focados numa história de vida em comum.

Os dois lançaram, recentemente, um projeto de padel em conjunto e já estão a colher os primeiros frutos. Os dois organizaram um torneio e acabaram a vencer a prova.

«Primeiro torneio que ganhámos juntos», assinalou. «E não poderia ser mais especial, foi o nosso torneio».

Veja a imagem: 

Houve proibição? Bárbara Parada quebra o silêncio sobre Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Já não aguentava mais»

Bárbara Parada decidiu esclarecer de vez a polémica que marcou o fim da relação com Francisco Monteiro. A ex-concorrente do Big Brother 2022 esteve no podcast The Leite Show, conduzido por Flávio Furtado, onde abordou o alegado conflito envolvendo Marcia Soares. Guilherme Baptista também esteve presente na entrevista.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

A jovem começou por desvalorizar o tema e garantiu que não tem qualquer problema pessoal com a comentadora. «Não vou falar sobre essas pessoas, que não me dizem nada. Já cumprimentei a Marcia uma vez e ela nunca me fez mal. Não tenho nada contra ou a favor», afirmou, criticando, no entanto, a forma como a situação foi exposta publicamente: «Só acho mau é que, depois de tudo o que aconteceu, terem ido para a televisão dizer isso com todas as letras».

Bárbara Parada recordou ainda que, no início da relação com Francisco Monteiro, nunca houve qualquer desconforto da sua parte em relação à proximidade profissional entre o comentador e Marcia Soares. Pelo contrário, até incentivava a convivência entre ambos: «Não conhecia a Marcia de lado nenhum. Só soube quem ela era quando comentava as galas com o Francisco. Na altura, quando comecei a andar com ele, eles nem tiravam fotos juntos. Eu até era a primeira a incentivar para tirarem fotos juntos», contou.

No entanto, a relação entre Bárbara Parada e Francisco Monteiro acabou por se revelar extremamente instável. A jovem descreveu uma dinâmica marcada por constantes separações, que acabaram por influenciar a forma como via a relação profissional entre o ex-namorado e Marcia: «A minha relação passada terminava 37 vezes por mês. E, sempre que terminávamos, eles começavam a comentar juntos», revelou, explicando que o desconforto surgiu numa fase mais avançada do namoro.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo a própria, a ideia inicial de evitar que os dois comentassem juntos nem partiu dela. Ainda assim, acabou por admitir que, quando o desgaste emocional se tornou maior, pediu ao então namorado que evitasse essa proximidade: «No início, não dei essa imposição. Até me propuseram e eu concordei. Depois, mais para o fim, quando já não aguentava mais, disse que estava cansada e pedi para evitar. E não tenho problema em admitir isso».

A terminar, Bárbara Parada deixou ainda uma crítica ao facto de esta situação ter sido tornada pública, quando, segundo garante, existiram problemas muito mais graves na relação: «Acho mesmo feio que, numa relação em que aconteceu tanta coisa errada e injusta, a única coisa em que, se calhar, podem pegar foram logo expor», rematou.

Veja a entrevista aqui
 
Mais real do que isto? Só se for Premium. TVI Reality 24h, sites sem anúncios, benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Amor resiste às polémicas. Bárbara Parada celebra conquista ao lado do namorado

Pedro em choque ao descobrir que Eva e Diogo são namorados

Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana
Temas: Bárbara Parada Namorado Guilherme Baptista

Fora da Casa

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Há 13 min
Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Há 1h e 35min
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Há 2h e 46min
Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Hoje às 00:08
Foto de Soraia Sousa com o instrutor Joaquim agita a internet: cumplicidade levanta rumores

Foto de Soraia Sousa com o instrutor Joaquim agita a internet: cumplicidade levanta rumores

Ontem às 19:45
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Ontem às 19:38
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

7 mar, 16:26
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

11 fev, 16:29
Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Hoje às 00:08
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Há 2h e 46min
Cristina Ferreira sobre o casting de Pedro: «Eu tenho de partilhar isto contigo...ficaram todos pasmados»
03:28

Cristina Ferreira sobre o casting de Pedro: «Eu tenho de partilhar isto contigo...ficaram todos pasmados»

Hoje às 11:23
Ver Mais

Notícias

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Há 13 min
Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens

Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens

Há 39 min
Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story

Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story

Há 1h e 20min
Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Há 1h e 35min
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Há 2h e 46min
Ver Mais Notícias

Opinião

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Ontem às 22:04
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Ontem às 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

5 mar, 22:27
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

4 mar, 00:20
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
05:34

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado

7 mar, 19:05
«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente
02:13

«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente

7 mar, 18:07
Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas
01:15

Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas

7 mar, 11:14
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

6 mar, 14:20
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

6 mar, 14:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Macau assume tristeza e desabafa: "Adoraria, mas não há espaço"

Francisco Macau assume tristeza e desabafa: "Adoraria, mas não há espaço"

Há 2h e 13min
Após momentos de tensão, Liliana Aguiar e Francisco Nunes saem do Dubai

Após momentos de tensão, Liliana Aguiar e Francisco Nunes saem do Dubai

Há 2h e 51min
Bruna Gomes abre o coração e recorda: "Tive de escolher"

Bruna Gomes abre o coração e recorda: "Tive de escolher"

Hoje às 12:55
Liliana Aguiar e Francisco Nunes tomam importante decisão: "Temos de ser honestos"

Liliana Aguiar e Francisco Nunes tomam importante decisão: "Temos de ser honestos"

Hoje às 12:46
Bárbara Parada e Guilherme Baptista assinalam conquista: "Não poderia ser mais especial"

Bárbara Parada e Guilherme Baptista assinalam conquista: "Não poderia ser mais especial"

Hoje às 10:09
Ver Mais Outros Sites