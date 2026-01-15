Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Ao Minuto

Bárbara Parada falou publicamente sobre os rumores que têm surgido sobre o facto de ter um novo namorado.

Muito se tem especulado sobre o facto de Bárbara Parada ter um namorado. Mas, agora, a ex-concorrente do Big Brother decidiu quebrar o silêncio e meter os pontos nos i's. 

Esta quarta-feira, 14 de janeiro, Isabel Figueira revelou, no programa V+ Fama, que a jovem estaria novamente apaixonada e adiantou que o alegado namoro teria começado cerca de três semanas após a separação de Bárbara Parada e Francisco Monteiro. 

Sem papas na língua, Bárbara Parada deixou um comentário nas redes sociais em que decidiu deixar tudo em pratos limpos. «Spoiler alert: fake news, não tenho novo namorado😭😭 Quando tiver conto tudo juro!!! Sigam-me para mais informações», escreveu, na caixa de comentários de uma publicação do site Selfie sobre o tema. 

Para além disso, segundo a comentadora, o jovem chama-se Guilherme e joga padel no mesmo espaço onde Francisco Monteiro costuma treinar, numa ligação impressionante. 

«A Bárbara já foi vista a assistir aos jogos deste novo namorado e há pouco tempo viajaram para a Galiza» (...) «a relação vai de vento em popa», disse Isabel Figueira no programa. 

