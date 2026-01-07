Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

A família de Bárbara Parada aumentou! A ex-concorrente do Big Brother adotou uma cadelinha, Clarinha, no passado dia 27 de dezembro e, agora, decidiu apresentá-la aos fãs.

Numa partilha nas redes sociais, Bárbara explicou que não apresentou a sua nova bebé antes porque a cadelinha passou por alguns momentos muito difíceis. «Ela nasceu a 27 de novembro e fomos buscá-la a 27 de dezembro. Sei que ela devia ter estado mais tempo com a mãe, mas a mãe teve 14 cachorrinhos e não tinha leite para todos. Ela foi rejeitada e estava super magrinha», começou por contar.

Na primeira noite em casa da jovem, a cadelinha começou a preocupar os donos. «Ela tinha convulsões e espumava-se (...). No hospital veterinário, disseram que tinha poucas chances de sobreviver. Veio para casa e continuou a ter convulsões, então decidimos ir com ela ao veterinário onde costumamos ir», confidenciou.

«Disseram que podia ser défice de açúcar ou por não se alimentar bem há muito tempo. Deram-nos leitinho para cães bebés e ela tem estado super bem e a evoluir imenso», acrescentou.

Por esse mesmo motivo, Bárbara Parada deu um "cognome" à sua nova bebé, que se junta agora a Martim, o outro cão da influencer. «Clarinha, a Guerreira», foi assim que a jovem apresentou a nova amiguinha de quatro patas aos fãs.