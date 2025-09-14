Barbeiro dos futebolistas chega ao Secret Story. Os clientes? Cristiano Ronaldo e John Terry

Está apresentado mais um concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos. Sandro, tem 44 anos e vem de Olhão. No seu currículo está uma carreira como «barbeiro das estrelas». E a lista de clientes é bem famosa e cheia de futebolistas de renome internacional.

É que Sandro, concorrente do reality show da TVI, já teve clientes como os futebolistas Cristiano Ronaldo e John Terry.

Leia aqui o perfil deste concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos:

Barbeiro das estrelas, já cortou o cabelo a jogadores como John Terry e Cristiano Ronaldo.

Viveu uma infância difícil e com grandes desafios, mas garante que cada experiência o tornou ainda mais resiliente. Pai de três filhas, namora com uma jovem de 20 anos.

Enérgico, divertido e teimoso, diz que já sobreviveu a muito e que está mais que pronto para este desafio.

