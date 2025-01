A reação que todos esperavam: Noiva de Miguel Vicente quebra o silêncio, após entrada dele no Desafio Final

Miguel Vicente regressou aos reality-shows este domingo quando entrou no Secret Story - Desafio Final. A sua entrada foi inesperada, uma vez que o concorrente foi pai há cerca de três semanas e deixou o filho bebé, Duarte, em casa com a noiva Beatriz Duarte.

Quando entrou em estúdio e foi questionado por Cláudio Ramos sobre ter aceite o convite para este desafio nesta fase da vida, Miguel Vicente esclareceu: «Aceita-se precisamente por ser pai, pelo meu filho, pela minha família», disse apenas.

Entretanto, Beatriz Castro, noiva de Miguel Vicente e mãe do pequeno Duarte, quebrou o silêncio e reagiu à entrada de Miguel Vicente no Desafio Final. Nos stories do Instagram, a jovem partilhou um vídeo do noivo e escreveu na legenda: «Bora, bora», manifestando o seu apoio.

Veja a partilha em baixo: