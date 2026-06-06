De bikini a vestido de croché: Esta ex-concorrente mostra como arrasar na praia em pleno destino tropical

Beatriz Prates está de férias em Porto Rico e aproveita para inspirar os seguidores com looks de praia que qualquer um queria copiar. A ex-concorrente do Dilema voltou a surpreender nas redes sociais e prova, uma vez mais, que tem um sentido de estilo invejável.

No carrossel partilhado no Instagram, a jovem surge deslumbrante num vestido castanho em croché, transparente e com um detalhe dourado. Por baixo é possível ver o bikini, o que torna o conjunto numa escolha perfeita para uma saída de praia: despojado, elegante e cheio de personalidade.

A publicação rapidamente encheu a caixa de comentários de elogios, com os seguidores rendidos não só ao destino de sonho, mas também ao visual escolhido por Beatriz para os dias de sol em Porto Rico.