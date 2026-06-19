Filho de ex-concorrente faz furor na Internet: é a "cara chapada" da mãe e os fãs estão rendidos à sua beleza

Cláudia Sousa e Bernardo Girão apaixonaram-se em 2017, quando entraram no Love on Top, e estão juntos desde então. Em 2023, foram pais de um menino, António Maria, que desde que nasceu tem encantado os fãs do casal com a sua beleza. Registos fotográficos partilhados recentemente agitaram a Internet e o motivo é muito especial.

No Instagram, Bernardo Girão partilhou um conjunto de fotografias de António Maria e houve um detalhe que não passou despercebido: o menino, de dois anos e meio, é igual à mãe, Cláudia Sousa.

«Gostava de pôr em palavras. Que sentimento único ter-te como meu filho. Amo-te Serranito ❤️», escreveu Bernardo Girão, na legenda daquela partilha que mereceu também a reação de Cláudia Sousa: «O Serranito mais lindo do mundo ❤️».

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de rasgados elogios à beleza do menino, cujas parecenças com a mãe são inegáveis. «Ai que bebé mais lindo, que perfeição ❤️», «Tão fofo 🩷😍 cara da mãe chapada😍», «A cara da mãe 😍», «carinha da mamã 😍», «Tão igual a sua mãezinha @claudiasousa_oficial 🥹🥹😍», «Cara igualzinha da mãe 😍», «cada vez mais lindo ❤️», «Muito giro e estiloso 🤌🏻», «Que beleza. Uma mistura da beleza dos pais. Mas é mais parecido á mãe. Lindo que sejam todos muito felizes. Beijinho », são alguns dos comentários que se podem ler.

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