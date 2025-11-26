Trágico: Ex-concorrente de reality show, próximo de William e Kate Middleton, morre aos 45 anos

Ben Duncan, figura conhecida do público britânico e antigo participante em reality shows, morreu no passado dia 30 de outubro, após cair do sétimo andar de um hotel em Londres. O acidente aconteceu numa unidade hoteleira situada perto de Trafalgar Square, uma das zonas mais movimentadas da capital inglesa.
Morte declarada no local e sem suspeita de crime
De acordo com fonte citada pela imprensa britânica, os serviços de emergência foram rapidamente mobilizados, mas nada conseguiram fazer para salvar o socialite de 45 anos.
"Apesar dos esforços dos serviços de emergência de Londres, o óbito foi infelizmente declarado no local. A sua morte é inesperada, mas não está sob suspeita", afirmou a mesma fonte.
As autoridades continuam a investigar as circunstâncias da queda, mas não existe, para já, qualquer indicação de crime.
Colega universitário de William e Kate Middleton
Ben Duncan tornou-se conhecido não apenas pela presença em programas como o Big Brother UK, mas também pela ligação à família real britânica. O britânico estudou na Universidade de St. Andrews, na Escócia, ao mesmo tempo que o príncipe William e Kate Middleton, hoje príncipes de Gales.
Em 2010, Duncan revelou que estava entre as poucas pessoas que sabiam do namoro do casal antes de este ser tornado público:
"Como tínhamos o Will e a Kate entre nós, tínhamos vários seguranças reais sempre presentes. Sabíamos que eles namoravam e que algo estava a acontecer", afirmou, citado pelo Daily Mail.
A relação próxima com os príncipes contribuiu para que fosse uma figura frequentemente mencionada na imprensa britânica, sobretudo em contextos ligados à época universitária do casal real.
Participação em reality shows e notoriedade pública
O socialite participou em vários programas televisivos, sendo o Big Brother o que mais destaque lhe deu. A sua personalidade extrovertida e o estilo de vida marcado pelo convívio mediático tornaram-no presença habitual em eventos e círculos sociais londrinos.
Uma morte que choca o público britânico
A notícia da sua morte gerou consternação entre antigos colegas, fãs de reality shows e seguidores da família real, pela forma inesperada e trágica como tudo aconteceu.
Em cima, percorra a galeria de imagens da passagem do falecido socialite pelo "Big Brother UK" e algumas das melhores imagens do casal William e Kate Middleton.