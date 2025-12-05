Bernardina Brito tinha um segredo «chocante» para entrar no Secret Story. 12 anos depois revela qual é

Bernardina Brito ficou conhecida do público com a sua participação na quarta edição do Secret Story - Casa dos Segredos, em 2013 e desde então que não saiu mais das luzes da ribalta.

A jovem entrou com o segredo em comum com Joana Diniz - 'somos falsas inimigas' e conquistou o público com a sua autenticidade, num percurso que ficou marcado pela história de amor com Tiago Ginga, da qual nasceu o seu filho mais velho, Kévim.

Mas na realidade, Bernardina Brito tinha outro segredo para entrar na casa mais vigiada do País, que na altura não terá sido aceite pela produção do programa, por ser «muito chocante». A revelação foi feita esta manhã no 'Bom Dia Alegria«, do V+.

«Eu tinha feito um aborto aos 19 anos e foi esse na altura que eu meti (como segredo), mas eles não aceitaram, era muito chocante e acabaram por fazer o meu segredo com a Joaninha», contou Bernardina Brito em conversa com Zé Lopes.

Recorde-se que Bernardina Brito passou por um processo de transformação corporal, onde perdeu 55 quilos, passando de 117 para 62 quilos.

Hoje, surge mais confiante, ativa e focada no bem-estar, assumindo esta fase como um renascimento pessoal. A sua mudança tem sido amplamente comentada e serve de inspiração para quem enfrenta desafios semelhantes.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com este impressionante antes e depois.