Uau! Bernardina Brito faz transformação radical e recebe onda de elogios: «Sensualidade e exuberância»

17:44
Mais um botão dos segredos! Casa virada do avesso após Hélder carregar em teoria bombástica - Big Brother
03:07

17:39
Catarina declara-se a Norberto e recebe proposta escaldante: «Vamos para baixo dos lençóis...» - Big Brother
01:01

17:29
Depois da polémica da «relação» com Hugo, família de Sara deixa aviso: «Nunca serão aceitáveis» - Big Brother

16:41
Digno de meme! Ariana e Ana recriam «momento Titanic»... mas algo corre mal - Big Brother
01:03

16:32
Só visto! Missão secreta de Ariana deixa Jéssica em choque total: e a cara que faz é imperdível - Big Brother
04:37

16:10
Catarina vai carregar em segredo: «Há dois Guardiões da Voz» - Big Brother
01:40

16:09
«Fui projetada 15 metros»: Diana Dora quebra o silêncio sobre o segredo que a fez entrar no Secret Story 10 - Big Brother

15:44
Soam os alarmes! Concorrente carrega no botão e deixa a casa a tremer - Big Brother
02:13

15:33
João convicto de que Diogo e Eva são um casal: «Ela nunca reagiu assim...» - Big Brother
06:26

15:25
Sara expõe atitude de Eva que levantou suspeitas: «Quando eu dormia com o Diogo...» - Big Brother
02:12

15:23
João descobriu o segredo de Diogo? A teoria que expôs tudo: «A Ariana fingiu que o conhecia mal entrou» - Big Brother
03:16

15:16
Segredo descoberto? Diogo fica nervoso após pista reveladora: «Ele foi carregar e vai acertar» - Big Brother
06:32

15:13
As paredes têm ouvidos! Nova pista deixa a casa caótica: «Isto é para um casal» - Big Brother
07:16

14:39
Ariana atira: «Se eu tivesse alguém aqui na casa não ia andar a abraçar as pessoas» - Big Brother
05:25

14:35
João e Ariana falam na hipótese de Diogo ter alguém na casa e ela confessa: «Ia ficar muito desconfortável» - Big Brother
01:22

14:14
Jéssica e Sara falam de Hugo: «Ele é que se foi lá deitar, tem de assumir a responsabilidade» - Big Brother
06:49

14:12
João para Diogo: «É algo relacionado com o teu segredo, achas que estás a jogar bem» - Big Brother
03:39

14:08
Luzia faz pergunta a Sara e o impensável acontece. Veja o momento - Big Brother
04:23

14:06
Quem são os elos mais fracos do grupo? Ana responde e João é inundado de elogios - Big Brother
05:13

13:03
João põe tudo em pratos limpos com Ricardo João: «Achavas que eu tinha inveja de ti...» - Big Brother
05:14

12:57
Jéssica confronta Diogo por causa do empenho na prova: «Desististe» - Big Brother
03:49

12:53
«Qual é a tua intenção?»: Sara confronta Hélder por causa de algumas atitudes - Big Brother
09:12

12:44
Sara indignada com Ana: «Estás a gozar com a minha cara!?» - Big Brother
08:19

12:30
Sara responde a acusações depois de ter dormido novamente com Hugo: «Não devo nada a ninguém» - Big Brother
03:22

12:26
Ricardo João defende Hugo de acusações relativas a Sara: «Entre marido e mulher não se mete a colher» - Big Brother
07:39

Acompanhe ao minuto

Uau! Bernardina Brito faz transformação radical e recebe onda de elogios: «Sensualidade e exuberância»

A ex-concorrente mudou de visual e mostrou tudo.

Bernardina Brito surpreendeu os seguidores com uma mudança radical de visual. A ex-concorrente do Secret Story decidiu colocar extensões de cabelo e voltou ao visual comprido, partilhando todo o processo nas redes sociais.

Nas imagens publicadas, a nortenha surge com o cabelo visivelmente mais longo e volumoso, um look que rapidamente gerou reação entre quem a acompanha diariamente.

Os comentários multiplicaram-se e foram maioritariamente elogiosos. Muitos seguidores destacaram a beleza natural da ex-concorrente do reality show, sublinhando que qualquer visual lhe assenta bem.

 

Entre as várias mensagens deixadas nas publicações, destacam-se:  “Fica linda curto ou comprido porque já é naturalmente muito bonita mas para mim o comprido dá-lhe uma sensualidade e exuberância extra que lhe fica divinal”; “Definitivamente tens power com o cabelo comprido”.

A mudança de imagem foi, assim, amplamente aprovada pelos fãs, que continuam a acompanhar de perto as partilhas diárias de Bernardina Brito nas redes sociais. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Bernardina. 

Marco Costa toma decisão de peso após anunciar separação: «Foi difícil»

Marco Costa toma decisão de peso após anunciar separação: «Foi difícil»

Há 1h e 3min
1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína»

1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína»

Hoje às 11:03
Grávida, esta ex-concorrente do Secret Story revela problema de saúde: «Agravou-se»

Grávida, esta ex-concorrente do Secret Story revela problema de saúde: «Agravou-se»

Hoje às 10:14
Cristina Ferreira faz partilha emotiva e inédita: «Guardarei para a vida as suas palavras»

Cristina Ferreira faz partilha emotiva e inédita: «Guardarei para a vida as suas palavras»

Hoje às 09:36
Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Ontem às 21:50
Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Ontem às 18:13
Soam os alarmes! Concorrente carrega no botão e deixa a casa a tremer
02:13

Há 2h e 6min
Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Ontem às 22:17
Segredo descoberto? Diogo fica nervoso após pista reveladora: «Ele foi carregar e vai acertar»
06:32

Há 2h e 34min
Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Ontem às 22:25
Em direto! A reação imperdível de Diana Dora ao segredo de Catarina
05:40

Hoje às 11:39
Depois da polémica da «relação» com Hugo, família de Sara deixa aviso: «Nunca serão aceitáveis»

Há 21 min
Marco Costa toma decisão de peso após anunciar separação: «Foi difícil»

Há 1h e 3min
«Fui projetada 15 metros»: Diana Dora quebra o silêncio sobre o segredo que a fez entrar no Secret Story 10

Há 1h e 40min
Uau! Bernardina Brito faz transformação radical e recebe onda de elogios: «Sensualidade e exuberância»

Hoje às 12:30
1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína»

Hoje às 11:03
«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

Ontem às 17:48
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

9 mar, 18:32
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

8 mar, 22:04
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»
02:06

Ontem às 01:39
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

8 mar, 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

5 mar, 22:27
A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»
08:12

Ontem às 18:49
Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça
03:51

Ontem às 18:14
Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Ontem às 18:13
«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer
01:43

Ontem às 18:04
«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Ontem às 17:57
Após morte do pai, Bruno de Carvalho abre o coração: "Nunca me esquecerei"

Hoje às 10:59
Dúvida desfeita! João Moura Caetano e Luíza Abreu vão casar-se antes do nascimento da filha?

Hoje às 07:58
Em direto, Luíza Abreu envia mensagem às filhas de Luciana Abreu... e emociona-se!

Ontem às 18:58
Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

Ontem às 18:51
Marta Cardoso desabafa: "Já comecei tantas vezes do zero"

Ontem às 15:43
