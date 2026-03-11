Uau! Bernardina Brito faz transformação radical e recebe onda de elogios: «Sensualidade e exuberância»

Bernardina Brito surpreendeu os seguidores com uma mudança radical de visual. A ex-concorrente do Secret Story decidiu colocar extensões de cabelo e voltou ao visual comprido, partilhando todo o processo nas redes sociais.

Nas imagens publicadas, a nortenha surge com o cabelo visivelmente mais longo e volumoso, um look que rapidamente gerou reação entre quem a acompanha diariamente.

Os comentários multiplicaram-se e foram maioritariamente elogiosos. Muitos seguidores destacaram a beleza natural da ex-concorrente do reality show, sublinhando que qualquer visual lhe assenta bem.

Entre as várias mensagens deixadas nas publicações, destacam-se: “Fica linda curto ou comprido porque já é naturalmente muito bonita mas para mim o comprido dá-lhe uma sensualidade e exuberância extra que lhe fica divinal”; “Definitivamente tens power com o cabelo comprido”.

A mudança de imagem foi, assim, amplamente aprovada pelos fãs, que continuam a acompanhar de perto as partilhas diárias de Bernardina Brito nas redes sociais.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Bernardina.