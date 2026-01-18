Bernardina Brito expõe comentário feito à filha e assume: «Fiquei sem saber o que dizer»

Bernardina Brito expôs uma conversa com a filha Kyara, de oito anos, na qual ela revelou ter sido alvo de um comentário menos feliz na escola, por parte de uma colega.

Nas stories do Instagram, a ex-concorrente do Secret Story contou tudo o que se passou: «Então, a minha filha diz-me assim: “mãe, porque uma menina chamou-te balofa”. E eu até me ri (…). E ela disse: “a mãe dela disse que tem mais dinheiro que a minha”, ou seja, a criança disse à minha filha “a minha mãe é mais rica que a tua”», contou.

«Até que ela me diz assim: “oh mãe, e a menina virou-se para mim e disse assim: “ah mas pelo menos eu não tenho os meus pais separados”. Epa e eu aí já não achei motivo para rir, porque aí já roça a maldade, pura maldade. E por incrível que pareça, eu naquele momento, fiquei sem saber o que dizer à minha filha», sublinhou.

Bernardina Brito acrescentou: «Não sei quais é que são os princípios que os pais estão a passar a esta criança, não sei qual é a educação», disse, deixando uma mensagem a todos os pais, no sentido de evitar este tipo de comentários.

«A vocês, pais, eu acho que isto parte do que nós dizemos em casa ou do que nós permitimos que seja falado em casa em frente aos nossos filhos (…). Por isso, eu peço-vos, tentem em casa passar algumas coisas importantes aos vossos filhos e uma delas é “não magoem o outro», adiantou.