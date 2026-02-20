De ir às lágrimas! Bernardina Brito chora com declaração inesperada: «Vi-te cair (…) Sofri muito»

Bernardina Brito esteve esta sexta-feira na emissão especial dos 33 anos da TVI e foi surpreendida com uma declaração muito especial e com a qual não contava. A sua mãe, Rosa Branca, deixou-lhe uma mensagem recheada de amor e ela não conteve as lágrimas.

A certa altura do vídeo, Rosa Branca recordou uma fase mais difícil da vida de Bernardina: «Vi-te cair, chorar, ser julgada por gente que não conhecia a tua história de vida, minha filha».

«Sofri muito, mas valeu a pena, porque comecei a ver a tua força, a tua garra, a tua capacidade de seguir em frente, de te levantares com a consciência dos teus erros», sublinhou.

A familiar continuou: «Hoje vejo-te uma mulher mais forte, mais madura, mais responsável. Uma mãe a 100%, dedicada, presente, com um amor sem limites, mãe guerreira, meu grande orgulho».

«Sou grata pela bênção de te ter criado com muito amor, de teres tornado na grande mulher, grande mãe e grande filha que és. Para o mundo tu és figura pública, mas para mim sempre serás a minha menina, o meu orgulho, a minha adrenalina», rematou