Declarações exclusivas! Bernardina Brito fala sobre a relação com Badoxa: «Estamos a…»

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A ex-concorrente falou sobre esta nova fase da sua vida amorosa.

Depois de partilhar fotografias cúmplices, Bernardina Brito confirmou que está a viver uma nova relação amorosa com o cantor Badoxa. A novidade foi assumida pela própria em declarações exclusivas ao digital da TVI, onde falou, ainda que de forma reservada, sobre este momento especial da sua vida pessoal.

Conhecida do grande público desde a sua participação no Secret Story, Bernardina nunca escondeu a intensidade com que vive as suas relações. No entanto, desta vez, a ex-concorrente parece estar a seguir um caminho diferente, apostando na discrição e na tranquilidade.

“Estamos a viver uma fase bonita, mas com muita calma”, afirmou em exclusivo, sem revelar muitos detalhes sobre o início do romance ou os planos para o futuro. A postura mais contida demonstra uma tentativa de proteger a relação da exposição mediática, que tantas vezes marcou fases anteriores da sua vida.

Do lado de Badoxa, também não têm sido partilhadas grandes informações públicas sobre o namoro, o que reforça a ideia de que ambos preferem viver este capítulo de forma mais privada. 

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Recorde-se que Bernardina Brito anunciou a separação do pai da filha  - com quem estava há 10 anos - em janeiro deste ano: «Estou separada. «Mas estamos todos bem, foi uma decisão tomada em conjunto, pensada, repensada», disse na altura. 

«Depois de algumas tentativas de que pudesse vir a dar certo percebemos que não iria dar certo e que o ideal era seguirmos caminhos diferentes (…) mas bem para podermos dar às crianças um ambiente saudável de ambas as partes», sublinhou. 

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