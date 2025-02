Em look de cortar a respiração, Bernardina Brito causa furor com pormenor surpreendente

Este sábado, dia 22 de fevereiro de 2025, o Casino Estoril abriu as suas portas para receber todo o glamour e elegância das estrelas da TVI. A estação celebrou o seu 32º aniversário com uma noite de emoções ao rubro, muitas surpresas e claro, looks de cortar a respiração.

Bernardina Brito, ex-concorrente da Casa dos Segredos, do Big Brother - Duplo Impacto e do Dilema, surgiu na passadeira vermelha do Casino Estoril com um lindo vestido cor de rosa, leve e elegante!

Mas o que chamou verdadeiramente a atenção foi um pormenor surpreendente: as plumas que tinha na zona dos ombros e também na parte de baixo do vestido e que davam um torre de irreverência e glamour ao visual.

