Liliana é a nova Bernardina? Cristina Ferreira faz comparação entre ambas

Bernardina Brito esteve no programa Dois às 10, com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, para um pequeno-almoço que serviu para recordar a sua participação na casa mais vigiada do país, numa edição bastante polémica.
A concorrente entrou na Casa dos Segredos comprometido e deixou o namorado a torcer por ela. No entanto, dentro da casa apaixonou-se por outro participante, Tiago Ginga. Quando comparada com Liliana, sobre esta experiência, Bernardina revelou que «só não fazia uma coisa que a Liliana fez: permitir o toque imediato».
A ex-concorrente, recorda ainda que, durante uma ida ao confessionário, perguntaram-lhe: «Esta solteira sabia?» e Bernardina respondeu com naturalidade: «Pois, já imaginava». Com a sua habitual ironia, Cristina Ferreira questionou se Bernardina seria «a Liliana de antigamente».