Novidade inesperada. Bernardina Brito expõe detalhes da relação com o homem do vídeo polémico

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Bernardina Brito voltou a falar sobre o homem de quem surgiu muito cúmplice num vídeo divulgado nas redes sociais. E as novidades foram inesperadas.

Bernardina Brito deu que falar depois de ter sido divulgado um vídeo em que surgia ao colo de um homem. A ex-concorrente do Secret Story falou abertamente sobre a situação no The Leite Show e contou que já não está com esse mesmo homem.

A revelação foi feita numa conversa inédita com Flávio Furtado, que reuniu Bernardina Brito e Tiago Ginga no seu podcast. O comentador de vários realities da TVI quis saber como estava a sua relação com o homem misterioso e como tinha Bibi, como é carinhosamente tratada, lidado com toda a polémica que se gerou em torno dessas mesmas imagens. 

Bernardina Brito, que já tinha falado sobre o assunto no Dois às 10, voltou a reforçar que, naquele vídeo, que foi gravado pelos filhos e divulgado acidentalmente pelos mesmos, «estava só a conversar» com o amigo especial. 

«Quem era aquela pessoa?», questionou Flávio. «Acho que o nome dele ainda continua a ser Miguel», disse, em tom de brincadeira, confidenciando que o assunto lhe deu «dores de cabeça».

«Deu, não vou negar que deu. Não pelo que falam, mas pelo facto de terem colocado em causa se eu poderia ser uma boa mãe ou não», esclareceu.

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«Chegou a acontecer alguma coisa ou não aconteceu porque não deixaram e porque aquilo vazou logo?», quis ainda saber Flávio Furtado. «Pois», disse apenas.

O anfitrião do podcast perguntou-lhe ainda se «gostava» que a relação tivesse evoluído para algo mais. Foi então que Bernardina esclareceu que já não está com aquele homem.  Agora não sei. Costumo dizer que para correr bem, o que não sabem não estragam. Ali souberam, estragaram tudo», concluiu.

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