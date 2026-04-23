Badoxa faz declaração de amor a Bernardina Brito e revela como se conheceram: «Tudo começou no...»

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O romance entre Badoxa e Bernardina Brito continua a dar que falar. Depois de assumirem recentemente a relação, os dois voltaram a trocar gestos cúmplices nas redes sociais.

O cantor Badoxa e a ex-concorrente de reality shows Bernardina Brito estão a viver um romance que só muito recentemente foi assumido publicamente. O casal decidiu confirmar a relação nas redes sociais, onde surgiram juntos numa fotografia que mostra momentos cúmplices, surpreendendo muitos seguidores.

Nas últimas horas, os dois voltaram a dar que falar com novas publicações que alimentam ainda mais a curiosidade dos fãs. Nos stories do Instagram, Badoxa partilhou um vídeo onde aparece a cantar um dos seus temas, acrescentando um trocadilho que rapidamente chamou a atenção: “Tudo começou num videoclip”. A frase parece fazer referência ao momento em que os dois se aproximaram, já que a própria Bernardina revelou que a relação começou durante a gravação de um videoclipe do artista.

A reação de Bernardina Brito não demorou. A criadora de conteúdos digitais fez repost do vídeo e respondeu de forma carinhosa, escrevendo apenas uma palavra: “meu”.

Recorde que Bernardina Brito terminou recentemente uma relação de longa duração e agora voltou a encontrar o amor ao lado do cantor, que tem assumido cada vez mais a ligação entre ambos nas redes sociais.

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