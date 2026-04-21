Bernardina Brito confirma relação com cantor famoso. E o cupido foi uma cara bem conhecida

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Bernardina Brito está mesmo a viver uma relação. E o eleito é um cantor famoso

Bernardina Brito vive mesmo uma relação com o cantor Badoxa. Após algumas suspeitas, baseadas em fotografias em que os dois apareciam muito próximos, a empresário quebrou o silêncio e confirmou a verdade. «Estamos a viver uma fase bonita, mas tudo com calma», declarou ao Notícias ao Minuto. Apesar de confirmar que está a viver uma fase bonita, Bernardina não se quis alongar em muitos pormenores.

Mesmo assim, revelou que os dois se aproximaram devido a um videoclip que fizeram juntos. «O videoclip fez com nos aproximássemos mais», declarou, especificando que a amiga Daniela Santos teve um papel importante na relação dos dois. «Pode dizer-se que, talvez, a Dani tenha sido o cupido», deixou escapar.

  As fotos que levantaram as suspeitas 

 A empresária deixou todos intrigados ao surgir abraçada a um cantor famoso. Nas imagens, partilhadas no Instagram oficial de Badoxa, é possível ver a ex-concorrente muito próxima do artista. E como som de fundo, ouve-se o seguinte verso: «Se soubesses o quanto é bom, beijar a tua boca e tirar-te o batom. Eu queria uma fantasia, tu és jindungo na via, contigo eu perco o juízo, hoje eu sou o teu herói e tu és a minha cowboy». Além disso, foi acrescentado um emoji de coração à partilha.

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Foi no início do ano que Bernardina Brito confirmou estar separada de Pedro Almeida, ao fim de uma relação de 10 anos.  

«Estou separada. Mas estamos todos bem, foi uma decisão tomada em conjunto, pensada, repensada. Depois de algumas tentativas de que pudesse vir a dar certo, percebemos que não iria dar certo e que então o ideal era seguirmos caminhos diferentes para que pudéssemos ficar bem, tanto um como outro. Para que pudéssemos proporcionar às crianças um ambiente saudável em ambas as partes», declarou.

Além de Kyara, Bernardina Brito é mãe de Kévim, fruto de uma relação antiga com Tiago Ginga.  

 

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