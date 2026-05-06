Da relação com Badoxa ao vídeo com outro homem: Bernardina Brito conta toda a verdade. E é "chocante"

Bernardina Brito esteve esta manhã no programa 'Dois às 10' da TVI com o cantor Badoxa, para esclarecer os rumores mais recentes de uma relação entre os dois. A verdade foi revelada e chocou o pais: tudo não passou de uma estratégia de marketing para o último single de Badoxa, cujo videoclipe Bernardina fez parte.

«Há muitas formas de amar. E nós temos um amor de amizade, de carinho e respeito», começou por esclarecer Bernardina. «Isto é tudo marketing?», questionaram os apresentadores. E nessa altura os dois revelaram a verdade: «Fomos desafiados. A equipa do Badoxa fez um plano de imagem e era incorporar a letra da música no dia a dia dele».

«A ideia foi fazer propaganda ao que ia sair», admitiram, assumindo que tudo fazia parte de uma estratégia delineada. «Eu tinha um contrato a cumprir», justificou Bernardina, falando do motivo que a levou a nunca desmentir a relação com Badoxa.

Já Badoxa garantiu que, fora deste contexto, a sua vida pessoal está estável — e que tudo foi feito com transparência: «Tenho uma pessoa na minha vida. Está preparada e é a quem eu aviso de tudo. Sabe tudo desde o início».

Reação ao vídeo com outro homem

Bernardina foi ainda questionada sobre o vídeo que foi publicado sem querer nas suas redes sociais, em que estava no colo de outro homem: «Estou a ser julgada por um vídeo de 10 segundos», começou por dizer, revelando depois mais detalhes.

«Esta pessoa até apareceu primeiro na vida dos meus filhos (…) ainda não queria falar muito para não invadir a privacidade da pessoa em questão (...) Os meus filhos conhecem. Isto não é em minha casa. Estávamos a passar o fim de semana e estava com os meus filhos. Estava a dar o Benfica e até estava a conviver com os meus filhos», contou a ex-concorrente.

A nortenha acrescentou: «Eu não sei qual é o drama das pessoas. Já não é a primeira vez que os meus filhos me tiram fotos e eternizam momentos dos quatro. Como podem ver, não há nada de mal. Eu dirijo-me a ele, sento-me e dou-lhe um beijo na testa. Não estou aí a cavalgar como dizem».