«É bom beijar a tua boca»: Bernardina Brito em clima de romance com conhecido cantor famoso

As suspeitas estão lançadas. Estará Bernardina Brito apaixonada de novo? A empresária deixou todos intrigados ao surgir abraçada a um cantor famoso. Nas imagens, partilhadas no Instagram oficial de Badoxa, é possível ver a ex-concorrente muito próxima do artista. E como som de fundo, ouve-se o seguinte verso: «Se soubesses o quanto é bom, beijar a tua boca e tirar-te o batom. Eu queria uma fantasia, tu és jindungo na via, contigo eu perco o juízo, hoje eu sou o teu herói e tu és a minha cowboy». Além disso, foi acrescentado um emoji de coração à partilha.

Foi no início do ano que Bernardina Brito confirmou estar separada de Pedro Almeida, ao fim de uma relação de 10 anos.

«Estou separada. Mas estamos todos bem, foi uma decisão tomada em conjunto, pensada, repensada. Depois de algumas tentativas de que pudesse vir a dar certo, percebemos que não iria dar certo e que então o ideal era seguirmos caminhos diferentes para que pudéssemos ficar bem, tanto um como outro. Para que pudéssemos proporcionar às crianças um ambiente saudável em ambas as partes», declarou.

Além de Kyara, Bernardina Brito é mãe de Kévim, fruto de uma relação antiga com Tiago Ginga.