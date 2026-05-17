De bebé nos braços, Bernardina Brito partilha momento emotivo: «Sem te conhecer já te amava»

Bernardina Brito regressa a 2016 e revela fase difícil vivida em A Quinta – O Desafio. Veja como está hoje

Bernardina Brito faz apelo: «É urgente que a sociedade comece a normalizar todos os corpos»

Bernardina Brito impressiona em grande forma física com o biquíni mais ousado de sempre. As imagens que o vão deixar de queixo caído

Bernardina Brito tem um novo papel especial na vida. A ex-concorrente de reality shows da TVI anunciou, no passado sábado, dia 16 de maio, que se tornou madrinha e fê-lo da forma mais emotiva possível.

O anúncio chegou através do Instagram, com a partilha de um reels em que Bernardina surge a segurar o bebé ao colo. Na descrição, a ex-concorrente deixou uma dedicatória sentida ao afilhado que rapidamente comoveu os seguidores:

«14/5. Quando menos esperava o telemóvel toca e suou a frase que mais ansiava, VAI NASCER. Nem tu imaginas mas vieste no momento em que talvez mais precisava de ti, estás a ser uma benção nas nossas vidas, trazes contigo uma luz tão bonita. És tão pequenino, tão lindo e tão perfeitinho, que é impossível explicar o amor que sentimos desde o instante em que te vimos.»

Mais do que um anúncio, a publicação transformou-se numa declaração de amor ao recém-nascido. Bernardina prometeu estar sempre presente em cada etapa da vida do afilhado:

«Tornaste tudo mais leve, mais bonito e mais cheio de amor. Prometo que nunca te faltará colo, carinho, proteção e amor. Estaremos sempre aqui para ti, em cada passo, em cada sorriso e em cada momento da tua vida.»

A ex-concorrente concluiu com uma promessa que não deixou ninguém indiferente:

«A madrinha sem te conhecer já te amava, mas depois de te ver é um sentimento que as palavras não conseguem explicar. Se há algo que tu e a tua irmã podem ter a certeza é que eu morro e mato por vocês.»