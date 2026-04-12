Bernardina Brito revela corpo em biquíni após grande perda de peso e assume cicatrizes

Bernardina Brito mostrou o corpo em biquíni, após passar um processo de transformação em que perdeu muito peso. Sem tabus, a ex-concorrente mostrou o seu corpo real, sem esconder nenhum pormenor. Ao mesmo tempo, Bernardina fez um pedido para que se normalizem todos os tipos de corpo.

«CHEGA DE PADRRÕES, é urgente que a sociedade comece a normalizar todos os corpos. Cada mulher tem o direito de ter estrias, celulite, gorduras localizadas, peito descaído etc…O corpo é um território de vivências, de histórias e além disso, a maternidade e as transformações da vida também deixam marcas», alertou.

A empresária frisou que perdeu 55 quilos e isso deixou marcas. «No meu caso, após perder 55 quilos, depois de uma luta contra a obesidade, e depois de ser mãe, cada marca no meu corpo é um símbolo de resiliência, de conquista e, acima de tudo, de saúde e vida. Mulheres AMEM-SE com tudo que o vosso corpo tem direito a ter».

Recorde-se que a ex-concorrente fez uma cirurgia metabólica em 2023.