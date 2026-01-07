Boas notícias após a separação. Bernardina Brito emocionada com novidade

Bernardina Brito está muito feliz por ter sido convidada, uma vez mais, para madrinha. A ex-concorrente do Secret Story partilhou nas redes sociais a imagem do convite e desvendou todos os detalhes. Esta boa nova, surge depois de um ano atribulado que terminou com a confirmação da separação.

«2026, ainda agora chegaste e já me deste tantas alegrias. Fui promovida a MADRINHA do meu 4 amorzinho. Ainda sem te conhecer, já te amo muito meu Salvador vem com muita saúde porque amor não te vai faltar», escreveu, acrescentando: «A madrinha irá estar sempre cá para vocês: Ariana Salvador».

Além disso, Bernardina Brito mostrou a mensagem tocante com que foi convidada: «Madrinha, tenho uma novidade, foste promovida! Gostei tanto do teu trabalho comigo, que te escolhi para cuidares também do meu irmãozinho, o Salvador. Aceitas ser madrinha dele também? Prometo que ajudo com os miminhos».