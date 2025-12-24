Ecografia na árvore de Natal de Bernardina Brito apanha seguidores de surpresa e há uma grande novidade

O espírito de Natal chegou mais cedo à vida de Bernardina Brito e trouxe uma surpresa que rapidamente conquistou os seguidores. A ex-concorrente da Casa dos Segredos, Big Brother – Duplo Impacto e O Dilema partilhou uma story muito especial, onde mostra uma ecografia pendurada na sua árvore de Natal, em casa.

A fotografia no Instagram não deixou ninguém indiferente e trouxe imediatamente curiosidade entre os fãs. Contudo, a novidade não é sobre Bernardina estar grávida. Na legenda, a ex-participante dos reality shows explicou tudo e revelou, cheia de emoção: «O Pai Natal veio mais cedo este ano e caprichou no presente. Fui promovida a tia».

Uma notícia feliz que está a encher as redes sociais de mensagens de carinho e muitas reações de entusiasmo.

Bernardina, que já habituou o público às suas partilhas genuínas e emotivas, vive agora um Natal ainda mais especial e cheio de amor.

Veja a imagem aqui: