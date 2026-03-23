Mudança inesperada: Bernardina Brito anuncia nova profissão e não vai acreditar no que faz agora

Bernardina Brito regressa a 2016 e revela fase difícil vivida em A Quinta – O Desafio. Veja como está hoje

Bernardina Brito está a dar uma nova volta à sua vida. Depois de se ter tornado conhecida do grande público através do Secret Story - Casa dos Segredos, do Big Brother - Duplo Impacto e do Dilema, a ex-concorrente revelou agora que decidiu apostar numa nova profissão.

A novidade foi partilhada através das redes sociais, onde Bernardina anunciou que está a trabalhar no ramo imobiliário, ou seja, passou a vender casas. A própria deixou uma mensagem clara sobre esta nova fase e mostrou entusiasmo com o desafio.

Num reel publicado recentemente, Bernardina escreveu: «A vida é feita de desafios e se há algo que eu não consigo dizer que não é a um bom desafio! Por isso vamos nesta nova aventura juntos».

A mudança está a surpreender muitos seguidores, sobretudo porque a ex-concorrente sempre esteve ligada ao mundo dos reality shows. Agora, com esta nova aposta profissional, Bernardina Brito mostra que quer iniciar uma fase diferente e enfrentar um novo desafio fora da televisão.

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