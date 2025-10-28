Cristina Ferreira rendida a esta ex-concorrente: «Tens a cara mais bonita, é perfeita na televisão»

Bernardina Brito esteve esta manhã no Dois às 10, da TVI, e foi recebida com um rol de elogios por parte de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. Os dois apresentadores mostram-se rendidos ao novo visual da ex-concorrente, que tem agora o cabelo cortado curto, em formato bob.

«Tu tens a cara mais bonita. A tua cara é perfeita na televisão, já te disse isto», elogiou Cristina Ferreira. «És muito, muito bonita. E esse cabelo fica-te muito bem», declarou Cristina, que também ela tem o mesmo visual. A apresentadora frisou que o corte de cabelo era sinónimo de «leveza e pinta». «Eu adoro», afirmou, também Cláudio Ramos.

Bernardina Brito, que é uma das figuras mais marcantes dos reality shows portugueses, esteve no Dois as 10 para falar do novo desafio profissional. A ex-concorrente, de 32 anos, tem um projeto em que transforma as suas frases mais conhecidas em roupa divertida. «Ao fim destes anos todos consigo fazer dinheiro através de uma brincadeira de quando eu era jovem».

Bernardina Brito é mãe de Kevin de 10 anos e Kyara, de oito.